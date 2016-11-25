Домодедовское кладбище расширят на 60 гектар

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Домодедовское кладбище будет расширено на 60 гектар. Об этом говорится в материалах казенного предприятия "Управление гражданского строительства". На данный момент площадь кладбища составляет 126,8 гектара. Новые территории предназначены для размещения захоронений и строительства объектов для сотрудников кладбища.

На новых территориях планируется создать круговой проезд, подъездные дороги с разворотной площадкой для пожарных машин, обустроить пешеходные дорожки, газоны, наружное освещения и площадки для мусорных контейнеров. Согласно документации, кладбище приспособят для прохода маломобильных граждан.

Благоустройство кладбищ

В пресс-службе департамента строительства Москвы подтвердили m24.ru, что кладбище будет расширено. "Домодедовское кладбище будет расширяться. Работы проведут в течение года", – уточнили в ведомстве.

На столичных кладбищах ведутся работы по благоустройству и обновлению системы навигации. Новые указатели и светящиеся стелы с картами уже появились на Донском и Ваганьковском кладбищах. Год назад в Москве запустили сайт с панорамами кладбищ. На сайте можно совершить виртуальную экскурсию по кладбищам Москвы, узнать информацию об участках под семейно-родовые захоронения и подать заявку на участие в электронном аукционе.

На трех столичных кладбищах начали бесплатно возить посетителей на электрокарах. Для электромобилей предусмотрен один маршрут – от входа до самой отдаленной точки. Отъезжать от входа машина должна каждый час, в первую очередь на электрокаре подвозят маломобильных посетителей. Кроме того, до конца года на трех кладбищах начали тестировать бесплатный Wi-Fi.

С 2016 года на московских кладбищах начали принимать банковские карты для оплаты ритуальных услуг.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/293]Как правильно получить место на кладбище[/URLEXTERNAL]

Тем временем в Мосгордуме предложили наказывать граждан, которые не ухаживают за могилами своих усопших родственников. В случае появления штрафов должен быть утвержден единый стандарт для внешнего вида могил.