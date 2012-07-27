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Политика

27 июля 2012, 18:45

Скоростные электрички запустят на новых территориях столицы

расширение Москвы электрички железные дороги поезда власть ж/д и вокзалы

ИТАР-ТАСС

На территории новой Москвы появятся новые железнодорожные пути, станции. Кроме того, здесь будут запущены поезда, развивающие скорость до 160 км/ч. Об этом "Известиям" рассказал источник в городской администрации.

"Пригородные электрички необходимо превратить в транспорт, не отличимый от метро: ввести единый с метро проездной билет, организовать движение поездов с интервалом не более 10 минут (в часы пик - не более 5 минут), охрану на платформах, удобный подвоз к станциям. Такой сервис заставит пассажиров предпочесть железную дорогу автобусам", - заявили изданию в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

В планах у московского правительства строительство двух новых путей на Киевском направлении, между станциями Лесной городок и Бекасово, двух дополнительных путей на Большом кольце МЖД и двух развязок в местах пересечения кольца с Киевским и Курским направлением. Планируется и строительство развязки Курской и Павелецкой дорог в районе Бирюлево Восточное.

В документах МЖД отмечается, что по Киевской дороге запустят 24 новых состава "Спутник", а по Курскому и Павелецкому направлениям организуют движение скоростных поездов, развивающих скорость до 160 км/ч.

Развитие железнодорожных коммуникаций позволит разгрузить автодороги, считают эксперты. Всего на эти цели, по предварительным подсчетам проектировщиков, городу понадобится 330 миллиардов рублей.

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