"Аэроэкспресс" меняет расписание в аэропорт Домодедово

Фото: ТАСС/Андрей Америков

"Аэроэкспресс" меняет на три дня расписание поездов отправлением с Павелецкого вокзала в Домодедово, сообщает пресс-служба компании.

Так, 20, 21 и 23 октября изменится время отправления с Павелецкого вокзала:

вместо 22.00 – в 21.53,

вместо 23.00 – в 23.05,

вместо 00.00 – в 23.51.

20 и 23 октября поезд придет в аэропорт позже на 5 минут – вместо 23.46 он будет в 23.51. Добавим, что в эти же дни поезд окажется на вокзале не в 22.16, а в 22.21.

Изменения в расписании связаны с ремонтными работами на железнодорожных путях. В "Аэроэкспрессе" просят учитывать эти данные при планировании поездок.