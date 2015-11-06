Умирающему фанату "Звездных войн" показали новый фильм раньше премьеры

Кадр из фильма "Звездные войны: пробуждение Силы". Фото: starwars.com/

Американцу Дэниелу Флитвуду, больному прогрессирующим раком легких, показали новый эпизод раньше премьеры, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Болезнь диагностировали в сентябре этого года, и врачи отвели ему несколько месяцев. Флитвуд попросил режиссера показать ему "Пробуждение Силы" раньше официальной премьеры, потому что он боялся не дожить до выхода ленты на экраны.

История Флитвуда дошла до создателя нового эпизода "Звездных войн" Джей Джей Абрамса. Режиссер позвонил Дэниелу и сообщил о готовности исполнить его желание. На следующий день представители компаний Disney и Lucasfilm вместе с тремя актерами пришли домой к фанату и показали ему седьмую часть саги.

Напомним, премьера седьмого эпизода киносаги "Звездные войны" состоится в Лос-Анджелесе 14 декабря. В России "Пробуждение силы" выйдет на экраны 17 декабря.

Билеты на фильм уже появились в предпродаже, за первый день американская сеть кинотеатров IMAX собрала более 6,5 миллиона долларов, установив рекорд.