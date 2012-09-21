Алексей Венедиктов готов принять на работу журналистов "Свободы"

Алексей Венедиктов. Фото: ИТАР-ТАСС

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что готов принять на работу некоторых журналистов, уволенных с радио "Свобода".

"Я уже приглядываюсь к тем, кто из радиостанции "Свобода" оказывается на рынке труда. Там есть журналисты, которых я хотел бы видеть и на сайте "Эха", и в эфире", - сказал Венедиктов "Интерфаксу".

При этом, по его словам, в целом прекращение вещания на средних волнах в России радио "Свобода" было предсказуемо.

"Действительно, согласно российскому закону, у "Свободы" не оставалось никаких других способов продолжить вещание, и мы были готовы к тому, что они уйдут из эфира", - сказал Венедиктов.

"Я смотрю на прекращение их вещания в эфире больше философски, чем прагматично - это конец радио "Свобода", - сказал он.

Напомним, с 10 ноября некоммерческая радиостанция "Свобода" перестает вещать на средних волнах. Послушать радиостанцию в России можно будет только в интернете.