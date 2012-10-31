Виктор Геращенко о стрессах у банкиров и об отношениях с КГБ

"Правда 24": Виктор Геращенко о жизни и удивительных приключениях

Бывший глава советского и российского Центробанка Виктор Геращенко побывал в студии телеканала "Москва 24". 21 декабря банкир отмечает свой 75-й юбилей. К этому дню выходит аудиоверсия его книги "Жизнь и удивительные приключения банкира Виктора Геращенко".

Финансист много работал не только в отечественной банковской системе, но и в советских банках за рубежом. Он не раз уходил со своих постов - и возвращался, когда наступали сложные времена, и больше никто не мог справиться с девальвацией или кризисом. В студии телеканала Геращенко рассказал о своей книге, а также поделился профессиональными и личными воспоминаниями.

Об актере, озвучивающем аудиокнигу

- Я его видел, но мельком, так что я с ним еще не успел как следует пообщаться. Я ему так и сказал: а как Вы будете вообще вместо меня что-то говорить? Картавить, как я, можете? А он говорит – могу – и показал. Он будет озвучивать текст из книги. Не все, но кусками – то, что представляет какой-то интерес.

О стрессоустойчивости банкиров

- Они должны быть, на мой взгляд, рассудительными. Но от эмоций никуда не деться. Просто ты их сдерживаешь, не показываешь – а домой приходишь, и начинаешь переживать. Особенно когда делается решение не совсем продуманное, или развитие рынка идет против твоего клиента, хотя все обещало быть прекрасно.

Самый обидный тип стресса – это когда разочаровываешься в человеке, который работает рядом с тобой, "на одной линии фронта". Были люди, случайно попавшие за границу по определенным мотивам начальства, а там они оказывались не к месту, не могли делать простые вещи.

О сотрудничестве советских банков с КГБ

- Мы никогда ничего не координировали. Слава Богу, у руководства страны и госбезопасности хватало ума наши банки за границей ни в какие сомнительные дела не вмешивать. Банки нам нужны были как форточки: нас прижимали в чем-то, но через свой банк можно было проводить определенные операции. Но с ними приходилось общаться, и зачастую они приходили и спрашивали: что и как, объясни, что происходит.

О независимости центробанков словами Жан-Клода Трише

- Конечно, мы независимые. Если я не согласен – я могу подать заявление и уйти. Трише, когда был председателем Банка Франции, говорил: мы иногда принимаем решение повысить процентную ставку – мы независимые. Даже министр финансов не может присутствовать на советах или выступать. Но потом меня зовет президент, начинает убеждать. И мы снова обсуждаем этот вопрос и голосуем.