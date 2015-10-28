Для сотрудников "Трансаэро" в столице открыли более 15 тысяч вакансий

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Более 15 тысяч вакансий для сотрудников "Трансаэро" открыто в Москве на сегодняшний день, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на главу департамента труда и социальной защиты населения Владимира Петросяна.

"По нашей информации, на сегодняшний день для 10 тысяч сотрудников "Трансаэро" в городе существует свыше 15 тысяч вакансий. Это плюс к тем 115 тысячам вакансий, которые уже есть у нас в банке", - заявил Владимир Петросян.

Из этих 15 тысяч более 8 тысяч вакансий предоставляют органы исполнительный власти, 6 тысяч предлагает компания "Аэрофлот" и около 1 тысяч – другие авиакомпании.

Между тем для работников "Трансаэро" специально открыт Центр содействия занятости, где каждый сотрудник разорившегося перевозчика сможет получить профессиональную консультацию по трудоустройству и психологическую поддержку.

По данным на 20 октября в этот Центр обратились 167 сотрудников авиакомпании. В центре также предоставляются услуги по профориентационному тестированию, обучению навыкам подбора работы в интернете, составлению резюме. Кроме того, для обратившихся проводятся тренинги по самопрезентации и прохождению успешного собеседования.

Ранее сотрудники "Трансаэро" предлагали создать центр по содействию в переподготовке кадров для тех, кто не сможет найти работу через реестр вакансий Росавиации.

"Мы понимаем, что сегодня рынку труда в авиационной сфере не нужно такое количество специалистов. Мы считаем, что должен быть организован центр по содействию в переподготовке кадров для всех тех, кто не сможет найти работу через данный портал", - сказал председатель профсоюза "Трансаэро" Дмитрий Савишин.

Всего, по состоянию на 1 октября, в "Трансаэро" числилось 11 тысяч 83 работника.

Напомним, с 26 октября авиакомпания "Трансаэро" официально прекратила полеты. Перевозчик, накопивший порядка 250 миллиардов рублей долга, намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

Перевозкой пассажиров с билетами до 15 декабря займется "Аэрофлот". Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 часов 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.