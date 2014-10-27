В компьютерах чиновников найдут "пожирателей времени"

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Около 500 московских чиновников в 2015 году примут участие в эксперименте по выявлению "пожирателей времени" при пользовании рабочим компьютером. Об этом M24.ru сообщила директор центра кадрового аудита МГУУ при правительстве Москвы Ольга Карякина. Программа проанализирует, сколько времени госслужащие работают с документами, а сколько - тратят на социальные сети и переписку в мессенджерах. Такой компьютерный аудит не будет постоянным - эксперимент продлится одну рабочую неделю, после чего специалисты сделают выводы об эффективности работы чиновников.

Как проанализируют эффективность работы

"Со следующего года мы начнем массово использовать новую информационную систему, которая помогает искать в работе госслужащих "пожирателей времени" – неэффективно налаженные рабочие процессы", - рассказала Ольга Карякина.

Сначала на компьютеры чиновников установят специальное ПО. Программа проанализирует, какие служебные приложения открывает госслужащий, сколько времени он работает с документом, на какие сайты заходит. Отслеживать также планируют время простоя компьютера. Если сотрудник не будет пользоваться им больше 10 минут, программа предложит отметить, чем он был занят это время. "Сами сотрудники будут сообщать, на какие деловые встречи они выходили. Все данные будут проанализированы и предоставлены руководителю подразделения", - добавила Карякина.

Создание автоматизированной системы позволит ускорить кадровый аудит и быстрее составлять "фотографии рабочего дня сотрудника" - описание всех действий чиновника в течение рабочего дня. Благодаря ей в будущем году центр надеется провести аудит 450 чиновников правительства города. В 2014 году "фотографии рабочего дня" были составлены для 250 госслужащих. "После того, как мы проанализируем с помощью программы работу нескольких ведомств, можно будет производить сравнение рабочего дня похожих отделов в разных департаментах. Можно будет сравнить эффективность их работы", - заявила директор центра.

"Фотографии рабочего дня" чиновников в столичном правительстве составляются вручную с 2012 года. За это время были проверены 20 ведомств, среди них несколько префектур, управ, МФЦ, а также департаменты городского имущества, труда и социальной защиты. Кроме того, на эффективность распределения рабочего времени проверили аппарат мэра и правительства. "Изучены рабочие функции около 650 человек, сделано более 30 информационно-аналитических отчетов с рекомендациями, как повысить эффективность деятельности", - отметили в пресс-службе МГУУ.

Результаты исследования Исследования показали, что госслужащие перерабатывают до 3,5 часов в день. При этом переработки связаны не только с большим объемом работ. Чиновники теряют до 4,5 часов в день на рабочих встречах и до 1,5 часов на переносе бумаг из кабинета в кабинет. Порядка двух часов тратится на сканирование и печать документов.

В проверке чиновников "вручную" участвует 20 кадровых аудиторов – по одному на госслужащего. "Они записывают все, что делает сотрудник в течение рабочего дня. По ее словам, аудит проходят не только госслужащие нижнего звена, но и руководители отделов, а также заместители руководителей ведомств. Глав департаментов аудиту не подвергаются. "Важно понимать не только, что делают сотрудники, но и как им ставят задачи, умеет ли руководитель делегировать полномочия, правильно ли распределяются задания", - отметила Карякина.

Она добавила, что после появления автоматизированной системы отказываться от работы аудиторов на местах не планируется. "Важно видеть не только то, что делает сотрудник за компьютером, но и как проходят деловые встречи в ведомстве, как госслужащие использует перерывы в работе", - пояснила Карякина.

В 2014 году "пожирателей времени", в частности, искали в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), которая занимается оформлением штрафов за неправильную парковку. Как рассказала M24.ru руководитель пресс-службы инспекции Ольга Дыгало, проверку прошли основные подразделения МАДИ: все инспекторы, дежурная часть, отдел документационного обеспечения, а также управление рассмотрения дел и обращений. "Аудит инспекторов осуществлялся даже в ночные смены", - добавила представитель МАДИ. При этом никаких неудобств при работе сотрудники инспекции не испытывали.

Отчет о работе подразделений МАДИ будет готов к ноябрю, пока никаких результатов сотрудники не получали. "Надеемся, что эта проверка поможет усовершенствовать работу сотрудников и инспекции в целом ",- отметила Ольга Дыгало.

Нужна ли такая система

Глава комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников, в свою очередь, полагает, что методика отслеживания работы сотрудника за компьютером находится "на грани корректности". "Это существенное психологическое давление на сотрудника, когда он понимает, что следят за каждым его шагом, - отметил депутат. - Поэтому хорошо, что такой аудит ограничен по времени".

С другой стороны, зная о проводящемся исследовании и о том, что оно длится всего неделю, госслужащие могут попытаться обмануть систему. "Можно попросить коллегу посидеть за компьютером, когда уходишь отдохнуть, можно не заходить в течение недели на ненужные сайты. Честно сотрудничать будут те, кто действительно хочет улучшить свои показатели, например, или снизить переработки", - отметил депутат.

При этом, по словам Семенникова, короткие перерывы в работе, даже с использованием компьютерных игр могут даже помочь работнику в последствие лучше сосредоточиться на своих задачах. "Психологи отмечают, что монотонный труд вреден для мозга и снижает концентрацию", - пояснил он.

По словам Семенникова, главное, чтобы при анализе чиновников "голословно" не осуждали за пользование, к примеру, социальными сетями. "Например, в работе юристов при подготовке к судам нужно иметь возможность не только работать с документами, но и изучать "повестку дня", в том числе и с помощью социальных сетей. Во многих сферах деловое общение также происходит через социальные сети", - отметил депутат.

По его словам, данные кадрового аудита не должны быть во главе угла при принятии кадровых решений. "Это полезно для улучшения организации труда в целом. Понимать общую картину эффективности сотрудников важно, а вот зацикливаться на личных показателях работников не стоит", - заявил Семенников.

Он также добавил, что сравнение между собой чиновников похожих подразделений разных ведомств нужно проводить с поправками на период изучения отделов. "В одном ведомстве, например, в момент аудита идет подготовка к закупкам и заключению контрактов, в другом – подготовка к судам. Это совершенно разные процессы с разными акцентами в занятости", - отметил он.

Президент рекрутинговой компании Superjob.ru Алексей Захаров полагает, что в использовании программ, следящих за действиями сотрудников, нет ничего страшного. "Например, в 100% банков первой сотни стоят такие системы, во всех крупных корпорациях. Не везде сотрудников даже предупреждают о наличии таких систем", - отметил эксперт. Особенно важно, по его словам, в компаниях, где возможна "утечка" секретной информации.

"Эти системы, как правило, отслеживаются прежде всего службами безопасности, которые работают в тесной связи с отделом кадров", - рассказал Захаров. Однако самый простой способ заставить чиновников не проводить время в личных беседах социальных сетях – отключить на компьютерах возможность туда заходить, добавил эксперт.

