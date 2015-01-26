Мигрантам будут через SMS напоминать о риске превращения в нелегалов

"Утро": Мигранты будут получать напоминания о продлении патента по SMS

Мигрантам станут рассылать SMS-сообщения с напоминанием продлить патент на работу. Об этом M24.ru рассказал первый заместитель генерального директора ГБУ "Многофункциональный миграционный центр" Андрей Краснов. По данным Федеральной миграционной службы, если иностранец не оплатит патент в течение одного дня после окончания предыдущего, он обязан покинуть Россию.

"На данный момент МФЦ рассылает сообщения иностранным гражданам о готовности патентов на работу, - пояснил Краснов. - В дальнейшем мы планируем рассылать сообщения, предупреждающие, что заканчивается срок действия патента".

В пресс-службе московского управления ФМС пояснили, что сейчас патент можно оплатить за месяц, три месяца или на год. В тот момент, когда документ выдается, в нем ставят только одну дату - дата выдачи открытия, дальше срок действия патента зависит от его оплаты, так называемого авансового платежа. Напомним, что за месяц надо заплатить 4 тысячи рублей. Продлевать патент можно в любом банке. Когда пройдет год, мигранту необходимо прийти в многофункциональный центр в Сахарово или в подразделения ФМС, чтобы сообщить о продлении патента и снова собрать весь пакет документов, необходимый для его выдачи. В том числе снова придется сдавать тест по русскому языку. Через два года оплаты иностранцу необходимо покинуть страну и приехать заново, снова оформив патент, добавили в пресс-службе. В том случае, если мигрант приехал в Россию, указав целью прибывания "работа", патент является основой для пребывания иностранца в России. В том случае, если он перестал оплачивать патент, документ аннулируется и мигрант за один день обязан покинуть Россию.

В начале года в Троицком округе около деревни Сахарово

В начале года в Троицком округе около деревни Сахарово открылся Многофункциональный миграционный центр. В МФЦ иностранцы могут оформить патенты на работу и получить все необходимые для этого документы. В частности, необходимо пройти медосмотр, оплатить медстраховку, сдать тест на знание русского языка и основ государственности, а также снять отпечатки пальцев. За все документы иностранцы заплатят около 14 тысяч рублей, 4 тысячи рублей из них стоимость месячного платежа за патент. В самом центре откроют биржу труда для гастарбайтеров. Отметим, с 1 января 2015 года патенты полностью заменили систему квот для мигрантов.



Ответственный секретарь Общественно-консультативного совета при столичном управлении ФМС Юрий Московский рассказал, что рассылка SMS-оповещений о необходимости оплатить патент для мигрантов будет полезной. “Услуга оповещения успешно работает, дисциплинирует людей, - считает эксперт. - Желательно, чтобы SMS приходили дней за пять до срока оплаты, а потом еще раз повторялись за день”.

По словам Московского, у иностранных рабочих есть возможность оплачивать патент помесячно или отдать деньги вперед за несколько месяцев. “С помощью SMS мигранты не забудут о сроках оплаты патента, что избавит их от лишних проблем, - отметил эксперт. - Например, если иностранец вовремя не продлит патент, то ему придется покинуть страну. Если он этого не сделает, то его могут депортировать и потом запретить въезд в Россию на три года”. Эксперт пояснил, что иностранному рабочему также придется уволиться с работы, если он просрочит оплату патента, или же, если он сможет договориться с работодателем, то может уйти в неоплачиваемый отпуск.

Президент Федерации мигрантов России Мухаммад Амин Маджумдер отметил, что мигрантам будет удобно получать уведомления по SMS. “Идея хорошая, но с ее реализацией могут возникнуть сложности, - объяснил эксперт. - Многие мигранты не меняют мобильные номера, которые у них есть в стране постоянного проживания, на московские. Обычно один телефон с московской симкартой используют сразу несколько человек, поэтому может получится ситуация, что московским властям будет некуда отправлять уведомление”.

Марина Курганская, Анастасия Мальцева