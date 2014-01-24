Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января 2014, 20:00

Экономика

Профсоюзы создадут в ГБУ "Жилищник" в Центральном округе столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

Профсоюзные комитеты будут созданы в ГБУ "Жилищник" в Центральном округе Москвы, информирует пресс-служба префектуры ЦАО.

Ссылки по теме


Они будут защищать интересы и права людей рабочих профессий, помогать им в решении социальных вопросов.

"Задача, поставленная руководством города, - обеспечить жителей качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и привлечь профессионалов, а для этого надо создать для них достойные условия для работы", - сказал префект Центрального округа Виктор Фуер.

Напомним, с 1 июля в Москве появилась единая коммунальная служба - государственное бюджетное учреждение "Жилищник". Ее главное отличие от существующих компаний - она сама себе заказчик и исполнитель.

ГБУ "Жилищник" в Центральном административном округе созданы в Тверском, Красносельском, Басманном районах и в Замоскворечье. В 2015 году аналогичные госструктуры будут образованы в Пресненском, Мещанском и Таганском районах, в районе Якиманка, а в 2016 очередь дойдет до Хамовников и Арбата.

Сайты по теме


работа профсоюзы Виктор Фуер многоквартирные дома ГБУ Жилищник

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика