Профсоюзы создадут в ГБУ "Жилищник" в Центральном округе столицы

Профсоюзные комитеты будут созданы в ГБУ "Жилищник" в Центральном округе Москвы, информирует пресс-служба префектуры ЦАО.

Они будут защищать интересы и права людей рабочих профессий, помогать им в решении социальных вопросов.

"Задача, поставленная руководством города, - обеспечить жителей качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и привлечь профессионалов, а для этого надо создать для них достойные условия для работы", - сказал префект Центрального округа Виктор Фуер.

Напомним, с 1 июля в Москве появилась единая коммунальная служба - государственное бюджетное учреждение "Жилищник". Ее главное отличие от существующих компаний - она сама себе заказчик и исполнитель.

ГБУ "Жилищник" в Центральном административном округе созданы в Тверском, Красносельском, Басманном районах и в Замоскворечье. В 2015 году аналогичные госструктуры будут образованы в Пресненском, Мещанском и Таганском районах, в районе Якиманка, а в 2016 очередь дойдет до Хамовников и Арбата.