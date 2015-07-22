Форма поиска по сайту

22 июля 2015, 13:32

Экономика

Глава ФМС опроверг массовый отъезд иностранных специалистов из России

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Глава ФМС Константин Ромодановский опроверг информацию о массовом отъезде иностранных специалистов из России.

"Проблемы "утечки мозгов" и уезда за границу российских специалистов нет", – цитирует руководителя ведомства корреспондент m24.ru.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что из России массово уезжают зарубежные специалисты.

Весной этого года m24.ru сообщало, что элитное жилье на Арбате и Тверской пустует из-за отъезда большого количества иностранных квартиросъемщиков. Об этом говорят данные исследования, которое провели специалисты одного из агентств недвижимости.

Именно эти районы традиционно выбирают иностранцы: молодые предприниматели, творческая интеллигенция и дипломаты. Отъезд экспатов из центра связывали с уходом из России некоторых иностранных компаний.

