Мигранты уезжают из России из-за падения рубля и экзамена по языку

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Трудовые мигранты уезжают из России из-за падения рубля и обязательного платного теста на знание русского языка, сообщил M24.ru в пятницу глава Федерации мигрантов России Мухаммад Амин.

"Мигранты покидают Россию. Сегодня планируют уезжать после Нового года 20-25 процентов мигрантов. Да и вновь приехавших в январе будет намного меньше. Думаю, мигранты начнут выбирать другие страны", - сказал глава Федерации мигрантов.

По словам Мухаммада Амина, отъезд мигрантов вызван прежде всего экономической ситуацией в России. "Цены растут, нужно платить за жилье, покупать продукты. Для большинства это становится невыгодным", - пояснил он.

Кроме того, трудности вызывает и платный тест на знание русского языка, истории и российского законодательства для трудовых мигрантов, который становится обязательным с 1 января. "Мы поддерживаем идею властей о том, что мигранты должны хорошо знать русский язык, культуру и историю. Но правила довольно жесткие, да и стоит тест недешево", - отметил Мухаммад Амин.

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Напомним, 31 октября 2012 года Совет Федерации одобрил законопроект об обязательном знании русского языка трудовыми мигрантами, которые работают в торговле, сфере бытового обслуживания и ЖКХ. Документ обязывает иностранцев "подтверждать знание русского языка не ниже базового уровня". Закон вступил в силу 1 декабря 2012 года.

В 2014 году к тесту на владение русским языком добавилась проверка знаний по российской культуре, истории и законодательству.

В каждом вопросе теста предусмотрено три варианта ответов, один тестовый модуль содержит 20 вопросов. На решение отводится не более 35 минут.

Сертификат о сдаче тестов станет обязательным для трудоустройства мигрантов с 1 января будущего года.