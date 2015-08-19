Средняя зарплата главы управы в Москве составляет 95 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Средняя зарплата главы управы в столице составляет 90-100 тысяч рублей. Об этом сообщил журналистам префект ЮЗАО Олег Волков, передает корреспондент m24.ru.

Председатель столичного комитета общественных связей Александра Александрова пояснила, что зарплата главы управы состоит из базовой части с надбавками госслужащего и квартальной премии, которая зависит в том числе от оценки его работы жителями.

Напомним, что по итогам открытого конкурса в кадровый резерв глав управ и их заместителей включили 197 человек. Всего на конкурс было подано 1,5 тысячи заявок. 80 человек из резерва претендуют на позицию главы управы, 117 – заместителя главы. Назначения начнутся на ближайшей неделе.

По словам Александры Александровой, за последние два года количество конкурсных заявок в три раза. Практически поровну разделились те, кто хочет занять позицию главы управы (44 процента) и его заместителя (56 процентов).

Как попасть в резерв глав управ районов столицы

Наибольший интерес к руководящим должностям проявили мужчины – около 76 процентов, от женщин поступила только четверть обращений. 43 процента кандидатов – предприниматели, 14 процентов – представители федеральных и региональных органов власти.

Самыми активными участниками конкурса были люди в возрасте от 31 до 40 лет – 37 процентов, доля людей моложе 30 лет составила около 30 процентов, от 40 до 50 лет – 26 процентов, старше 50 лет – 9 процентов.

Наиболее популярными среди конкурсантов оказались следующие сферы: