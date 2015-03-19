Стоит ли вводить увеличенные налоги для богатых

Владимир Астапкович/ТАСС

15 марта в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий увеличение подоходного налога с 13 до 16 процентов. При этом авторы предлагали вообще не облагать налогом ту часть дохода физического лица, которая не превышает минимальный размер оплаты труда. И хотя глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сказал, что не поддержит такое предложение, экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков напоминает, что подобные предложения поступают регулярно, а также объясняет, почему все они вряд ли окажутся эффективнее введения прогрессивной шкалы налогообложения.

Стоит напомнить, что за последние пару лет идея повысить налоги "физиков" возникала регулярно. При этом адекватного варианта "прогрессивной шкалы" никто так предложить и не смог. По одной простой причине – никто не знает или не хочет знать, насколько сильно диверсифицированы доходы россиян.

По идее, все эти "разговоры в пользу бедных" закончил президент России, еще летом прошлого года заявив, что повышения налогов не будет. Но идея прогрессивной шкалы (чем больше ты зарабатываешь – тем больше платишь налог) не покидает умы наших законодателей. Если вы не возражаете, для начала я быстренько изложу матчасть, а потом уже – свои соображения на сей счет.

Справедливости ради отмечу, что последнее предложение содержало даже не шкалу, а формулу, согласно которой должен исчисляться налог. Из вашего ежемесячного дохода необходимо вычесть МРОТ (5 965 рублей на 1 января 2015 года) и получившуюся сумму умножить на 16 процентов. Примерный вид шкалы можно изобразить следующим образом:

[html]









Доход

(Рублей в месяц)





НДФЛ по схеме

(Доход – МРОТ) х 16%









В Рублях





В % от дохода









5965 и менее





0





0









10 000





645,6





6,5









15 000





1445,6





9,6









20 000





2245,6





11









25 000





3045,6





12









30 000





3845,6





12,8









35 000





4645,6





13,3









40 000





5445,6





13,6









50 000





7045,6





14,1









60 000





8645,6





14,4









100 000





15045,6





15









200 000





31045,6





15,5









1 000 000





159045,6





15,9





































[/html]Если до сих пор непонятно, вот простейший пример:Вас позвали на работу с зарплатой 80 тысяч рублей до вычета НДФЛ. То есть, на руки вы будете получать 80 тысяч рублей – 13 процентов (текущий НДФЛ) = 69,6 тысяч рублей. А если бы работала предложенная дифференцированная шкала, ваш реальный доход считался бы так: (80 000 – 5 695)*16% + 5695 = 68 155.

Открываем последние данные Росстата и видим, что даже в январе 2015 года среднемесячная начисленная заработная плата по стране составила 31 180 рублей. Но средняя зарплата – это как температура пациентов в целом по палате - понятие очень условное и несправедливое, поэтому копнем статистику чуть глубже и обнаружим, что 23,5 процентов населения имеют доход в диапазоне 15-25 тысяч рублей, 20,2 процентов населения получают от 10 до 15 тысяч рублей, а доход свыше 35 тысяч имеет всего 12 процентов наших сограждан. Казалось бы, вот она, справедливость, – с принятием новой шкалы для большей части населения России НДФЛ станет ниже!

Правда, если проанализировать данные различных источников по Москве, средняя ежемесячная зарплата столичного работника сейчас балансирует в диапазоне 40-50 тысяч рублей, то есть, доход большей части населения города подпадает под обложение повышенной ставкой налога. Но Москва – не вся Россия. Может, такой подход сократит очереди иностранной рабочей силы за патентами и повысит число работающих москвичей. Хотя, и это вряд ли.

Ведь никто не отменял главный риск при введении сложной шкалы ставок налогообложения – новую волну расцвета почти забытых нынче серых схем ухода от налога, неугодного ни работнику, ни работодателю. Допустим, пресловутые конверты с "премией" и мизерный реальный оклад. И, если в последнее время тенденция полного обеления заработных выплат росла, введение дифференцированного расчета может свести ее на нет.

Конечно, в случае с конвертами меньше будут и отчисления в пенсионный фонд, что "больно" не только для государства, но и лично для работника, который получит меньше баллов в свою пенсионную копилку. Но хаотичные пенсионные реформы современности в умах многих россиян поставили крест на идее обеспечения старости государством, и вряд ли кто-то будет задумываться об этом при принятии решений. Не говоря уже о работниках бухгалтерии, которые, сломав себе голову расчетами суммы НДФЛ индивидуально для каждого сотрудника, будут обеими руками за то, чтобы завести противозаконный сейф.

Ну а теперь главное – насколько полезна и нужна подобная система. Мы с моим коллегой, Денисом Елаховским, также экономическим обозревателем телеканала "Москва 24", довольно долго дискутировали на эту тему, придя в итоге к неутешительным заключениям. Прогрессивная шкала в РФ рано или поздно будет введена. Но я готов поставить свои последние 100 долларов на то, что формула, предложенная сейчас, не найдет поддержки в Думе.

Однако пройдет год или два, и более проработанное предложение будет принято – ведь популярность идеи повысить налог для богатых растет год от года. И как ни крути, это ударит по среднему классу, проживающему в столице и в других крупных городах, просто потому что доход этой только зарождающейся в России прослойки населения будет выше среднего по стране. И, наверное, все можно было бы оправдать, если бы мы увидели позитивные стороны избирательно повышенной ставки.

Налог на доход физических лиц: как платить меньше

Ведь налоги физлиц – это развитие социальной сферы: детские сады, новые дороги, медицинская помощь и т.д. Если бы деньги от уплаты НДФЛ действительно работали так, как предусматривает его суть, а именно, – создавали бы блага, которыми могли бы пользоваться все, от мала до велика, тогда – да, разговор о повышении налоговых ставок был бы конструктивным. Но пока об этом приходится только мечтать – сейчас нет возможности получить однозначный ответ на вопрос, куда тратятся деньги, отчисляемые с наших доходов в бюджет.

Но даже если не вдаваться в детали бюджетной бюрократии, на мой взгляд, проблема состоит не в единой ставке налога, а в социальном расслоении и неравномерном распределении доходов. И именно это – та проблема, которую нужно решать. Как – это уже тема для следующего разговора. А пока скажу вам так: повышать налоги тем, кто пытается жить лучше в родном государстве, – это все равно, что стрелять по воробьям, но даже не из пушки, а тактическим ядерным оружием…

Константин Цыганков