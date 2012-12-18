В России растет потребность в квалифицированных мигрантах

Фото: ИТАР-ТАСС

С каждым годом потребность регионов России в квалифицированных иностранных рабочих растет. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве труда и социальной защиты России накануне Международного дня мигрантов, который отмечается 18 декабря.

"Потребность в привлечении иностранных работников в Россию третий год подряд определяется на одном уровне — квота составляет 1,7 миллиона человек", — отметили в Минтруде.

При этом наблюдается тенденция, что работодатели все чаще делают выбор между неквалифицированными и квалифицированными мигрантами в пользу последних. Согласно данным Минтруда, квалифицированные рабочие составят в 2013 году 79 процентов от общей потребности в иностранных работниках (на 3 процента больше, чем в 2012 году).

Согласно запросам регионов на следующий год в числе наиболее востребованных мигрантов — более 580 тысяч человек — оказались рабочие, необходимые для проведения строительно-монтажных, ремонтно-строительных, горных и горнокапитальных работ. На втором месте расположились водители и машинисты подвижного состава (123 тысячи человек); на третьем — рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности (108 тысяч человек).