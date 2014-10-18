На северо-востоке Москвы задержали более 450 нелегальных мигрантов

Фото: ТАСС/ Антон Новодержкин

455 нелегальных мигрантов оказались в полиции в результате рейда на северо-востоке города, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Комплексная оперативно-профилактическая операция, направленная на розыск преступников, а также выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, прошла в ночь на 18 октября в районе Отрадное.

В операции были задействованы все силы полиции СВАО, а также бойцы ОМОН. Совместно с полицейскими работали и 150 сотрудников внутренних войск МВД России.

В итоге 455 нарушителей миграционного законодательства задержали и доставили в полицию. Среди них - представители Средней Азии, Северо-Кавказского федерального округа и Белоруссии.

По двум фактам уже проводится проверка. Вскоре будет решен вопрос о возбуждении уголовных дел.

Напомним, ранее столичные полицейские задержали на овощебазе в Новой Москве 160 мигрантов. Ранее овощебазу закрыли на 90 суток по требованию Роспотребнадзора.