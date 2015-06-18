К 2020 году работать удаленно будут всего 5% россиян - эксперт

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

К 2020 году пятая часть россиян может перейти на удаленную работу. Такой прогноз сделали аналитики компании J’son & Partners Consulting. По их мнению, переход на "удаленку" сэкономит работодателям более триллиона рублей.

Президент компании SuperJob Алексей Захаров рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что в России это вряд ли случится. Работать из дома к 2020 году будут максимум 5 процентов наших соотечественников.

"Это совершенно нереальная цифра, ничего подобного не будет ни в 2020, ни в 2030 году. Сейчас количество занятых удаленно не превышает 1-2 процента и вряд ли оно удвоится к 2020 году. Это может быть максимум 5 процентов. Во всем мире точно так же. В постиндустриальных экономиках эта цифра намного выше, но даже в США она не превышает 10-15 процентов. Для этого нужно, чтобы экономика полностью перешла на умственный труд. Много кто не может работать удаленно", - пояснил он.

Как пишет РБК, по данным исследования, удаленная работа набирает популярность по нескольким причинам. В частности этому способствует повсеместное распространение широкополосного доступа в интернет, видеоконференций и облачных сервисов. Это позволяет организациям сокращать издержки и привлекать высококвалифицированных сотрудников, для которых возможность работать удаленно является плюсом.

Добавим, большую часть россиян не устраивает размер их зарплаты. Об этом в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения заявили 65 процентов респондентов. В прошлом году уровнем доходов были недовольны 52 процента россиян.

В этом году зарплаты россиян сократились более, чем на 9 процентов по сравнению с тем же периодом 2014 года. В прошлом году средняя зарплата в России составляла чуть более 32 тысяч рублей в месяц или около 8,5 евро в час.

При этом в последнее время наши соотечественники стали реже соглашаться на "черную" зарплату. За последние 5 лет количество граждан, готовых работать по такой схеме, сократилась на 16 процентов. Сейчас получать зарплату в конверте согласны 44 процента сотрудников.