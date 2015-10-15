Премировать некурящих работников должны в добровольном порядке – эксперт

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Депутаты Мосгордумы поддержали введение 10-процентной надбавки некурящим сотрудникам, но только в добровольном порядке. Эта предложение опубликовано на сайте "Российская общественная инициатива".

Основатель и президент группы компаний "Ледово" Надежда Копытина рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что этот вопрос должен решаться в каждой компании индивидуально.

"Я считаю, что это личное дело каждой компании. Если в компании готовы доплачивать некурящим, чтобы мотивировать курящих меньше находится в курилке, то пусть вводят эту надбавку. С другой стороны, курильщики в момент перекура решают массу задач. Поэтому это вопрос корпоративной культуры, дело каждой компании", – пояснила она.

Эксперт – о введении надбавки для некурящих сотрудников

Отметим, что обязанность работодателя выплачивать некурящим работникам надбавки в размере 10 процентов от зарплаты предлагается закрепить в ТК России. При этом, курящие также могут получать надбавки, если напишут заявление о прекращении табакокурения.

Ранее m24.ru сообщало, что курить на рабочем месте запретят водителям маршруток. Над рабочим местом установят датчики задымления, и система мгновенно подаст сигнал, если водитель закурит.

Напомним, в 2013 году в России приняли закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.

Сначала было запрещено курение на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в лифтах, самолетах и на АЗС. Помимо этого, были запрещены реклама и стимулирование продаж табака.

На втором этапе, с 1 июня 2014 года, запретили курить в поездах, на вокзалах, в гостиницах, кафе и ресторанах. Кроме того, была ограничена продажа сигарет, а показ фильмов со сценами курения должен сопровождаться соответствующей социальной рекламой.