Большинство россиян против работы за границей – опрос

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Большинство россиян не хотят жить и работать на Западе. Такие данные приводит "Левада-центр", сообщает Дни.ру.

Опрос проводился с 18 по 21 сентября в 46 регионах страны с целью выявить, как россияне воспринимают западную культуру, а также стремятся ли они эмигрировать. Опрос показал, что будущее детей, а также самореализацию россияне связывают с Россией. Большая часть опрошенных не ощущают себя человеком западной культуры.

Основная часть респондентов высказалась против переезда за границу. 35 процентов опрошенных хотят жить и работать в России. И только 5 процентов согласились бы жить за рубежом.

Желающие покинуть страну считают, что на Западе их ждут лучшие условия жизни и обустроенность. Так высказалось 30 процентов респондентов. Уехать за границу в надежде обеспечить детям надежное будущее хотят 15 процентов. 14 процентов считают, что на Западе больше условий для самореализации, а также надежное медицинское обслуживание.

Исследование также показало, что большинство желающих остаться в России не владеют английским языком, редко выезжают за границу, а также имеют образование ниже среднего. Так, язык не знают 86 процентов опрошенных, а 71 процент россиян ни разу не выезжали за рубеж.

Напомним, по данным опроса ВЦИОМ, москвичи чаще остальных россиян хотят переехать за границу. Также в исследовании говорится, что каждый седьмой житель столицы регулярно бывает в заграничных поездках.

Кроме того жители Москвы чаще остальных граждан России выражают желание переехать жить за границу – 17 процентов, по России в целом – 13 процентов опрошенных. Перебраться на ПМЖ за границу хотят 38 процентов респондентов – молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Также такое желание есть у 23 процентов высокообразованных людей города. При этом пожилые и респонденты с начальным образованием говорят об этом существенно реже – 3 и 4 процента соответственно.

Близких знакомых или родственников, постоянно проживающих за пределами России, у москвичей также больше, чем у россиян – в среднем 31 процент против 22 процентов.