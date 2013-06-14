Сотрудникам миграционных постов на вокзалах выдадут планшеты

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудникам миграционной службы, работающих в специальных патрулях на московских вокзалах, выдадут планшеты. Об этом в интервью M24.ru рассказала руководитель столичного УФМС Ольга Кириллова.

"Правительство Москвы нас поддерживает и обещает предоставить для такой работы помещения, оборудованные необходимой техникой, а также снабдить сотрудников службы мобильными устройствами, в которых будет размещена наша база", - пояснила она.

По словам Кирилловой, миграционные посты на железнодорожных и автовокзалах, которые появятся в столице в ближайшее время, очень нужны. "Визуально проверить документы недостаточно, нам нужно их "пробить" по нашим базам, так как качество подделок на сегодняшний день не позволяет с первого взгляда определить подлинность бумаг. Только наша информационная база позволяет сделать окончательное заключение", - отметила руководитель УФМС.

Кириллова добавила, что московские миграционные службы не обмениваются с коллегами из других стран информацией о неблагонадежных иностранцах. "У нас есть своя "Центральная база данных по учету иностранных граждан", - пояснила она. - При пересечении границы на каждого человека заводится досье. Наша база позволяет отслеживать, когда человек въехал, через какой аэропорт, через какого пограничника, где встал на миграционный учет, где поселился, где трудоустраивался, кто его приглашал, нарушал ли он ПДД, правила в сфере миграции. Наша база позволяет отследить местонахождение иностранных граждан и, в случае нарушения разрешенных сроков пребывания, закрыть им въезд".

В базе также содержатся сведения о дактилоскопической экспертизе мигрантов. Кириллова напомнила, что сейчас она обязательна для тех, кто осуществляет трудовую деятельность в Москве. "Сегодня наша служба и все правоохранительные органы надеются, что будет принят закон, который бы позволил снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих в Россию. Не исключено, что в будущем начнет фиксироваться и радужная оболочка глаза, как это делается в других странах", - подчеркнула она.

Полное интервью с Ольгой Кирилловой читайте здесь.

Екатерина Карачева