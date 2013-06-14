"Пора создавать биржи труда для иностранных граждан"

Фото: УФМС по Москве

В последнее время в Москве одним из приоритетных направлений стала борьба с организаторами незаконной миграции. О том, какие изменения ожидают иностранных граждан в ближайшее время, рассказала M24.ru начальник столичного управления Федеральной миграционной службы (УФМС) Ольга Кириллова.

Ольга Евгеньевна, что необходимо знать иностранным гражданам, приезжающим в Москву на заработки, чтобы у них не было проблем с правоохранительными органами?

Требования одинаковы во всех странах. Россия не исключение. Каждый въезжающий должен иметь паспорт и миграционную карту, которую выдают перевозчики. Именно в ней ставится отметка о пересечении нашей границы. Любому прибывающему нужно знать, что находясь в России длительное время, необходимо обязательно становиться на миграционный учет. На данный момент на учете стоит чуть более 650 тысяч иностранных граждан.

Что касается работы в России (или в нашем случае - в Москве), то приезжий должен оформить соответствующее разрешение.

С начала этого года мы выдали более 90 тысяч разрешений на работу в организациях и порядка 62 тысяч патентов на осуществление трудовой деятельности у физлиц. Оба этих документа дают право находиться в нашей стране год. Компании в основном берут мигрантов для работы на стройке, в оптово-розничной торговле, на транспортных перевозках, в сельском и лесном хозяйстве. А вот частные лица привлекают их для работ по домашнему хозяйству, ухода за ребенком или в качестве сиделки. Квота трудовых мигрантов для Москвы составляет 200 тысяч человек. Эта цифра складывается из заявок работодателей и распространяется только на юрлиц.

99% плановых проверок, как правило, безрезультатны

Отслеживает ли ведомство дальнейшую судьбу людей, приехавших работать по квотам?

По каждому предприятию дается оценка межведомственной комиссией. В первую очередь анализируется, насколько заявленный уровень зарплаты позволяет привлекать россиян. Бывает и так, что предприятие специально занижает планку оплаты труда, поэтому россияне не идут на предлагаемые должности. Также изучается, на каких условиях будет организовано пребывание работников. Мы отказываем в выдаче разрешений на работу по заявкам работодателей в случае неустраненных нарушений. После выдачи разрешений на работу, мы держим каждое предприятие на контроле. Если в ходе проверок выясняется, что работодатель обещал одно, например, давать жилье мигрантам, а на самом деле этого не было сделано, или живут они в нечеловеческих условиях, то таким работодателям в следующий раз откажут в использовании иностранной рабочей силы. При этом, у нас нет "черного списка" работодателей. Если все выявленные нами нарушения были устранены руководством организации, то она на следующий год снова может подавать документы.

Проверяете ли вы жилой сектор?



Конечно. Прежде всего, у нас в управлении есть отдел иммиграционного контроля. И в ходе рейдов мы проверяем не только организации, но и жилой сектор - подвалы, чердаки, отселенные дома, квартиры. С начала года было проверено 17660 квартир, 334 общежития. Среди них было выявлено 23 помещения, в которых проживали 747 граждан. Хочу отметить, что мэр города поставил задачу более активно проверять жилой сектор. И тут мы работаем рука об руку с коллегами из московской полиции. В этом году активность московской полиции значительно выросла. В целом, хочу сказать, что сотрудникам ведомства есть чем гордиться. Результаты стали весомее, в основном за счет внеплановых проверок. О плановых проверках известно заранее, информация о них размещена на нашем сайте и сайте прокуратуры Москвы. Поэтому к такой проверке несложно подготовиться. 99% таких проверок, как правило, безрезультатны. В общей сложности с начала 2013 года сотрудниками управления было проведено 22 287 подобных мероприятий.

Наши сотрудники с начала этого года внесли в бюджет Москвы порядка 257,3 миллионов рублей, а за 2012 год более 555,3 миллиона рублей по административным штрафам мигрантов

Сколько сейчас нелегальных мигрантов в городе, много ли было привлечено к административному наказанию?

Количество нелегальных мигрантов не посчитано. Предполагать мы можем, но эта статистка лукавая, так как меняется ежедневно. Москва - город, в который можно заехать на день. Как правило, многие приезжают сначала в Москву, не могут найти здесь работу и едут дальше в глубинку. В Москве мигранты предпочитают селиться на востоке или юго-востоке, а также в Подмосковье, где наиболее дешевое жилье. Что касается статистики, скажу так, легальных мигрантов в городе на сегодня около 800 тысяч человек. Мы предполагаем, что примерно столько же может находиться незарегистрированных иностранных граждан. Это же подтверждает официальная статистика.

С начала года за нарушение миграционного законодательства к ответственности было привлечено более 74 тысяч человек. 3,5 тысячи – выдворено из города. Кроме того, мы направили 12 447 материалов на закрытие въезда и 1778 материалов о сокращении срока временного пребывания. Наши сотрудники с начала этого года внесли в бюджет Москвы порядка 257,3 миллионов рублей, а за 2012 год более 555,3 миллиона рублей по административным штрафам.

В Москве существуют так называемые нелегальные "биржи труда", где иностранцы собираются в поисках хотя бы временной работы. Может, пора легализовать "черный" рынок труда?

Мы только хотим к этому прийти. Этот вопрос сейчас находится в стадии разработки. Несанкционированные или, как мы еще их называем, стихийные биржи труда есть почти во всех округах. И уже, действительно, пора создавать официальные биржи труда для иностранных граждан. Мы надеемся, что в перспективе это будет закреплено законодательно. Оптимально, чтобы перед тем, как приезжать в Россию, потенциальный работник уже знал, где будет жить, работать, какую зарплату получать, как будет застрахован. ФМС России проводила пробные наборы специалистов по такому принципу, но процесс идет тяжело, потому что это требует дополнительных затрат для работодателя. Ему необходимо пообщаться с будущим работником, узнать уровень его квалификации, никто не будет нанимать человека вслепую. Недавно руководитель ФМС Константин Ромодановский озвучил тему о въезде мигрантов по приглашениям. Это шаг вперед к решению вопроса.

С 1 января 2014 года въезд в Россию для мигрантов будет возможен только по загранпаспортам. Можно ли уже спрогнозировать, насколько снизится поток нелегальной миграции?

Границу все пересекают законно, и в этом отношении кардинально ничего не изменится внешне. Другое дело, что последнее время среди трудовых мигрантов в Россию стали все чаще приезжать представители криминалитета, которые пытаются контролировать мигрантов, собирать с них дань. И въезд по загранпаспортам должен ситуацию улучшить. Ведь когда оформляется загранпаспорт, его владельца проверяют на благонадежность. Если человек не в ладах с законом, находится в розыске за совершение какого-либо преступления, имеет судимость или непогашенные финансовые обязательства, его не выпустят из страны. Правила оформления загранпаспорта во всех странах мира одинаковые. Таким образом, человек с "темным" прошлым побоится в своей стране оформить загранпаспорт. Конечно, может кто-то сможет проникнуть на территорию России, но их будет гораздо меньше, чем сейчас. Поэтому к нам будут въезжать проверенные иностранцы, что очень важно.

Не исключено, что в будущем начнет фиксироваться и радужная оболочка глаза, как это делается в других странах

Ваши сотрудники обмениваются с коллегами из других стран информацией о неблагонадежных иностранцах?

Нет, у нас есть своя "Центральная база данных по учету иностранных граждан". При пересечении границы на каждого человека заводится досье. Наша база позволяет отслеживать, когда человек въехал, через какой аэропорт, через какого пограничника, где встал на миграционный учет, где поселился, где трудоустроился, кто его приглашал, нарушал ли он ПДД, правила в сфере миграции. Наша база позволяет отследить местонахождение иностранных граждан и, в случае нарушения разрешенных сроков пребывания, закрыть им въезд. Сейчас в России можно беспрепятственно находиться 90 суток. После того, как нарушитель покинет страну, ему закроют въезд. Он об этом узнает только при следующем визите, развернется и поедет обратно домой.

В нашей базе также содержатся сведения о проведенной дактилоскопической экспертизе. Сейчас она обязательна для тех, кто осуществляет трудовую деятельность в Москве. Сегодня наша служба и все правоохранительные органы надеются, что будет принят закон, который бы позволил снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих в Россию. Не исключено, что в будущем начнет фиксироваться и радужная оболочка глаза, как это делается в других странах.

У организаторов незаконных потоков миграции огромная армия защиты – связи, финансовые вливания. Мы придумываем, как их наказать, а они стараются избежать наказания. Но у нас нет выбора, и мы должны искоренить это зло

Что касается криминальных авторитетов - организаторов, контролирующих поток нелегальных мигрантов, удается ли их привлекать к ответственности?

Вы правы, сам нарушитель не так страшен. Важно выявить тех, кто организует нелегальную миграцию, начиная с продажи поддельных документов, заканчивая направлением людей чуть ли не в трудовое рабство. Это очень серьезная проблема. Не зря были внесены изменения в Уголовный кодекс России, усилена ответственность. Для борьбы задействованы сотрудники криминальной полиции. Кроме того, в органах полиции было создано подразделение по борьбе с этнической преступностью. Но я хочу сказать, что сама статья - интернациональная. Организаторами незаконных потоков миграции бывают и россияне, и иностранные граждане. Иногда они вместе работают ради получения прибыли. Что касается Москвы, цифры, может быть, не столь впечатляющие. С начала 2013 года было возбуждено 7 уголовных дел в отношении организаторов. Но я надеюсь, что будет переход на другой количественный уровень, потому что этой проблеме сейчас уделяется очень много внимания. И министр внутренних дел Владимир Колокольцев, и начальник ГУ МВД Москвы Анатолий Якунин ставят как первоочередную задачу для сотрудников полиции города именно выявлять и наказывать организаторов незаконной миграции. Я думаю, что по итогам года уголовных дел будет гораздо больше. Но у организаторов огромная армия защиты – связи, финансовые вливания. Мы придумываем, как их наказать, а они стараются избежать наказания. Но у нас нет выбора, и мы должны искоренить это зло.

С начала следующего года спецприемники должны перейти к ФМС, готово ли ведомство к приему наплыва мигрантов-нарушителей, ведь в Москве функционирует только один такой центр, который может вместить только 400 человек?

Врио мэр столицы Сергей Собянин поддержал нас и сообщил на прошедшей коллегии ФМС, что правительством будет решаться вопрос о создании нового центра содержания. Пока мы не знаем, где он точно будет располагаться, возможно на юге или территории Новой Москвы. Важно, что он сможет принимать еще 800 человек. В Подмосковье вообще нет ни одного подобного центра. Мы выявляем нарушителей-нелегалов, а куда их доставлять? Учитывая серьезность проблемы для всего московского региона, была создана рабочая группа по вопросам миграции, куда вошли представители правительства Москвы и области. В Подмосковье желательно создать несколько центров, хотя бы три. Мало того, это прямое указание президента и правительства России в каждом субъекте решить вопрос о создании центров. Создать и передать их до 1 января 2014 года в ведение ФМС, а времени осталось крайне мало.

Сообщалось, что в скором времени будет решена одна из самых злободневных для Москвы проблем - как поместить в спецприемник иностранца, у которого нет документов.

До недавнего времени была такая практика: на вокзалах организаторы незаконной миграции буквально инструктировали людей - спрячьте паспорт, и ни сотрудники ФМС, ни полиции ничего с вами не сделают. В таком случае людей без документов помещали в камеру для административно задержанных на 48 часов и отпускали, ведь установить их личность за это время невозможно. А суд не может рассматривать материалы в отношении неустановленного лица. Однако в мае этого года вступили в силу поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в России", которые теперь позволяют нам выдавать таким лицам временный документ. Иностранного гражданина поместят в центр содержания, установят его личность, далее по решению суда выдворят из страны.

А выдворение всегда происходит за счет российской казны, ведь это огромные деньги?

Нет, не всегда. Только в том случае, если иностранец прибыл в страну сам, не нашел работу, а на обратную дорогу у него нет денег. Но в скором времени, я надеюсь, это закончится. Как говорится, за все надо платить. Надеюсь, что федеральные власти примут закон, согласно которому иностранный гражданин не сможет посетить Россию, пока не оплатит долги, в том числе административные штрафы, расходы за содержание в спецприемнике и транспортные расходы по его выдворению. Для таких людей российская граница должна быть закрыта.

В Москве в аэропортах уже созданы миграционные посты. Сейчас планируется создание таких пунктов на авто- и железнодорожных вокзалах. Для чего они необходимы?

Мы должны научить мигрантов соблюдать закон, рассказать им, где встать на миграционный учет, где получить разрешение на работу. Кроме того, мы планируем выявлять тех, кто заявил одну цель поездки, а приехал за другим. Визуально проверить документы недостаточно, нам нужно их "пробить" по нашим базам, так как качество подделок на сегодняшний день не позволяет с первого взгляда определить подлинность бумаг. Только наша информационная база позволяет сделать окончательное заключение. Правительство Москвы нас поддерживает и обещает предоставить для такой работы помещения, оборудованные необходимой техникой, а также снабдить сотрудников службы мобильными устройствами, в которых будет размещена наша база.

Выявляются ли факты коррупции при выдаче документов вашими сотрудниками?

У нас в службе все должности связаны с коррупционным риском. К сожалению, такие факты есть. Учитывая серьезность проблемы, ФМС разрабатывает концепцию собственной безопасности. Если факт коррупции подтверждается, то за ним следует уголовная ответственность. Иногда мы слышим много нареканий в отношении конкретного сотрудника. Эти слухи мы тоже проверяем, в качестве профилактики меняем линии работы, наблюдаем за человеком, и если видим, что ничего не меняется, то можем уволить по недоверию.

Ольга Евгеньевна, в этом году Федеральной миграционной службе исполняется 21 год. Хотелось бы поздравить вас с этим праздником.

Спасибо, я также хочу от всей души поблагодарить сотрудников вверенного мне подразделения за их самоотверженный труд, пожелать крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

Беседовала Екатерина Карачева