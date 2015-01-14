В Новой Москве открылся многофункциональный миграционный центр

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Многофункциональный миграционный центр открылся в Новой Москве вблизи деревни Сахарово, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг.

В многофункциональном центре обслуживания трудовые мигранты могут получить все необходимые услуги: оформить патент и медицинскую страховку, сдать отпечатки пальцев, а также пройти тесты на знание русского языка.

Ранее M24.ru сообщало, что центр будет обслуживать порядка пяти тысяч человек в день. На территории МФЦ заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов.

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В начале декабря прошлого года Сергей Собянин открыл новое специальное учреждение временного содержания мигрантов вблизи деревни Сахарово. По словам мэра, до этого учреждение было рассчитано на 400 мест, теперь оно вмещает до тысячи человек.

Напомним, с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, дающие регионам полномочия регулировать трудовую миграцию. Теперь Москва сможет устанавливать стоимость патентов на право работы для мигрантов, организовывать выдачу патентов, проводить экзамены на знание русского языка и так далее.

Патенты должны полностью заменить систему квот для мигрантов. Стоимость патента в Москве составит 4 тысячи рублей. По данным УФМС, в Москве легально работают 400 тысяч гастарбайтеров.

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По мнению авторов закона, новая стоимость патента позволит приблизить налоговую нагрузку на иностранцев к нагрузке на россиян, а также выровнять конкурентоспособность на рынке труда. Кроме того, новая система увеличит поступления в городской бюджет примерно на 12 миллиардов рублей.

Сейчас юридические лица и индивидуальные предприниматели в России могут принимать на работу трудовых мигрантов в безвизовом порядке, но на основании приобретения патента.

Для его получения мигранту необходимо предоставить в ФМС ряд документов, в том числе действующий на территории России полис медицинского страхования, а также справки, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний и наркомании. Кроме того, иностранцу необходимо предоставить документ, подтверждающий его владение русским языком.

По данным на 2014 год, пребывает около миллиона иностранных граждан, среди них около 200 тысяч работают по квотам, столько же имеют патенты на работу, а у остальных нет разрешения.