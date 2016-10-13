Городская ярмарка вакансий пройдет в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Городская ярмарка вакансий "Найди свое дело" пройдет 3 ноября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр".
Гости мероприятия смогут пообщаться с работодателями, пройти предварительное собеседование, а также заполнить резюме.
Кроме того, посетители получат консультации от специалистов службы занятости по вопросам переобучения, поиска работы и организации предпринимательской деятельности.
На ярмарку приглашаются горожане, желающие трудоустроиться или сменить место работы, граждане, зарегистрированные в органах службы занятости, в том числе пенсионеры, студенты и женщины в декретном отпуске.
Ярмарка пройдет с 11:00 до 16:00 по адресу Краснопресненская набережная, 14, павильон 7.