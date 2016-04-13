Фото: ТАСС/Марина Лысцева

14 апреля в Москве пройдет ярмарка вакансий для бездомных, нуждающихся в трудоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения.

Ярмарка будет проходить в Центре социальной адаптации "Люблино", где все желающие смогут пройти тренинг "Психологическая готовность к собеседованию" и получить индивидуальную консультацию по подбору работы.

Сориентироваться в вакансиях соискателям помогут специалисты ГБУ "Женский деловой центр". "Гибкие формы занятости и развитие ремесленничества, народных промыслов, содействие созданию надомных рабочих мест – это возможные пути решения сложных вопросов по трудоустройству бездомных, временно пребывающих в ГКУ ЦСА "Люблино", – говорится в сообщении.

Как планируют трудоустраивать бездомных

Добавим, для столичных бездомных могут открыть курсы обучения рабочим специальностям. Среди возможных профессий — плотник, лифтер, сварщик, слесарь и другие. По словам замглавы департамента труда и соцзащиты Андрея Бесштанько, если проведенные опросы покажут, что бездомные москвичи хотят получить профессиональное образование, департамент готов запустить пилотный проект.