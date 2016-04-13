Форма поиска по сайту

13 апреля 2016, 11:49

Экономика

В Москве пройдет ярмарка вакансий для бездомных

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

14 апреля в Москве пройдет ярмарка вакансий для бездомных, нуждающихся в трудоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения.

Ярмарка будет проходить в Центре социальной адаптации "Люблино", где все желающие смогут пройти тренинг "Психологическая готовность к собеседованию" и получить индивидуальную консультацию по подбору работы.

Сориентироваться в вакансиях соискателям помогут специалисты ГБУ "Женский деловой центр". "Гибкие формы занятости и развитие ремесленничества, народных промыслов, содействие созданию надомных рабочих мест – это возможные пути решения сложных вопросов по трудоустройству бездомных, временно пребывающих в ГКУ ЦСА "Люблино", – говорится в сообщении.

Как планируют трудоустраивать бездомных

Добавим, для столичных бездомных могут открыть курсы обучения рабочим специальностям. Среди возможных профессий — плотник, лифтер, сварщик, слесарь и другие. По словам замглавы департамента труда и соцзащиты Андрея Бесштанько, если проведенные опросы покажут, что бездомные москвичи хотят получить профессиональное образование, департамент готов запустить пилотный проект.

На сегодняшний день в Москве насчитывается более 13 тысяч лиц без определенного места жительства. При этом порядка 85 процентов являются жителями других регионов, половина из них на самом деле имеет жилье. За 9 месяцев 2015 года на улицах мегаполиса выявили 11,3 тысячи бродяг и только 14 процентов из них – москвичи, 9 процентов – жители Подмосковья и 60 процентов – из других регионов страны. Около 17 процентов от общего числа бродяг – иностранцы, в основном приехавшие в Москву из Украины и Белоруссии.

Для помощи тем, кто остался без крова, в столице создана мобильная служба социальной помощи "Социальный патруль". Ее сотрудники выявляют людей, которые занимаются бродяжничеством. В составе службы сформированы 20 выездных бригад, в метро работают пешие патрули. Бездомных доставляют на дезинфекционные станции и в центр социальной адаптации "Люблино".

