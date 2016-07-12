В России зарегистрировано менее 1 млн безработных

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Число зарегистрированных безработных в России составляет около 965 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.

По методологии Международной организации труда, количество безработных в России составляет 4,3 миллиона человек или 5,6 процента экономически активного населения, что существенно ниже показателей 2008–2009 годов, когда уровень безработицы достигал 8,3 процента.

При этом уровень занятости в стране остается стабильным. "Сейчас в экономике заняты более 72 миллионов человек или 65,5 процента экономически активного населения", – сказал глава ведомства Максим Топилин.

По его словам, контролировать ситуацию помогает еженедельный мониторинг рынка труда и дополнительные меры правительства РФ, направленные на снижение напряженности.

"Дополнительные меры являются превентивными и в основном нацелены на поддержку граждан, находящихся под риском увольнения", – подчеркнул Топилин.

В этом году уже 28 регионов получили субсидии из федерального бюджета на организацию временной занятости, обучения и стажировку и социальную занятость молодежи и инвалидов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина сообщала, что уровень безработицы в столице в два раза ниже общероссийского. В феврале он составил 0,62 процента.

Число трудоустроенных москвичей выросло более чем на 60 тысяч человек. По статистике на 126 тысяч свободных вакансий приходится 44,5 тысячи безработных. Это значит, что на одного безработного приходится по три вакансии.