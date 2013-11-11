Фотографы, сиделки и няни смогут приобретать патенты за тысячу рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство предложит самозанятым россиянам приобретать патент для предпринимательской деятельности. Об этом в ходе пресс-конференции заявил исполняющий обязанности директора департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития РФ Алексей Шестоперов.

Патент будет стоить 1 тысячу рублей. Половина этого платежа идет на подоходные налоги, а оставшаяся часть будет перечисляться в пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование.

Патент распространяется на те виды деятельности, которые не связаны с получением лицензирования. Так, его смогут приобрести фотографы, домохозяйки, няни, сиделки, репетиторы и другие.

Шестоперов отметил, что такой деятельностью можно будет заниматься в совокупности шесть месяцев в году.

При этом проект находится в разработке и еще не согласован с предпринимательским сообществом.