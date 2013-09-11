Мигрантов в центрах депортации разделят по вероисповеданию

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное управление Федеральной миграционной службы (УФМС) и столичные власти ищут помещение под новый центр временного содержания иностранцев на 2 тысячи человек. Вместимость действующего центра на Дмитровском шоссе увеличат вдвое - до 800 койкомест. Как рассказала M24.ru начальник УФМС Ольга Кириллова, нелегалов, ожидающих выдворения, будут размещать так, чтобы они не мешали друг другу молиться.

По словам Кирилловой, при планировке и строительстве центров временного содержания мигрантов надо учитывать их вероисповедание. Иностранцев, исповедующих разные религии, не будут селить вместе, чтобы, например, мигранты, исповедующие ислам, могли молиться несколько раз в день и не причинять никому неудобства. "Если иностранцы хотят совершать молитвы, мы не должны им препятствовать, но это не должно мешать другим. Надо чисто по-человечески предусмотреть этот фактор. Можно разделить людей, находящихся в центре", - говорит начальник ФМС.

Кириллова отметила, что к 1 января 2014 года пропускную способность действующего центра временного содержания мигрантов в поселке Северный на Дмитровском шоссе планируется увеличить как минимум вдвое. Сейчас центр рассчитан на 400 человек. Пока он находится в ведении МВД, но с нового года будет передан управлению ФМС.

"Сейчас обсуждаются несколько вариантов того, как его расширить: передать центру готовое здание или, например, построить быстровозводимые сооружения вроде тех, что строят для военных", - говорит Кириллова.

Кроме того, Москва ищет помещение для еще одного центра содержания мигрантов. Он будет рассчитан минимум на 2 тысячи человек, сообщила начальник УФМС. У ведомства уже есть здания на примете, однако свои предложения миграционная служба пока не озвучивает. И.о. заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников сказал M24.ru, что место должно выбрать УФМС, а мэрия утвердит его.

Глава исполкома "Форума переселенческих организаций" Лидия Графова поддержала идею расселения мигрантов по вероисповеданию, выразив надежду, что это будет способствовать улучшению условий их содержания. Сейчас же молиться у них возможности практически нет. "То, что о таких тонкостях начали задумываться, говорит о том, что к мигрантам начинают относиться как к людям", - говорит Графова.

Сейчас среди обитателей центров временного содержания есть выходцы из мусульманских стран, а также буддисты, конфуцианцы, атеисты и последователи местных культов.

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко со своей стороны считает, что мигрантов можно было распределять не только по вероисповеданию: нужно селить вместе людей, которые говорят на одном языке и приехали из одной страны. "Так было бы гуманнее. Иностранцы могли бы общаться", - рассуждает депутат.

По словам Святенко, Москве необходим второй центр временного содержания мигрантов, но его надо строить подальше от жилых домов, чтобы не доставлять неудобства горожанам. "Единственного приемника явно недостаточно. Депортации ожидает значительно больше людей, чем он может вместить. Лагерь в Гольяново стал вынужденной мерой, которая показала, что необходимо организовать цивилизованные условия содержания нелегальных мигрантов", - заявила парламентарий, выразив надежду, что борьба с нелегальной миграцией в конце концов приведет к тому, что Москва станет "непривлекательным городом для тех, кто хочет нарушать закон".

Напомним, масштабные рейды по выявлению нелегальных мигрантов прошли в Москве после инцидента на Матвеевском рынке. Там 27 июля сотрудники полиции задержали уроженца Дагестана Магомеда Магомедова, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Родственники Магомедова решили вступиться за него и избили оперуполномоченного Антона Кудряшова, которого пришлось госпитализировать с черепно-мозговой травмой. Стоявшие рядом коллеги Кудряшова не вмешались в конфликт. Видео с избиением полицейского попало в интернет, после чего министр внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился наказать всех виновных и провести декриминализацию столичных рынков. Матвеевский рынок закрыли, а на остальных начались масштабные рейды, в ходе которых были выявлены несколько тысяч нелегальных мигрантов. В районе Гольяново организовали палаточный лагерь для содержания 700 нелегалов, приговоренных судом к депортации из России. При этом большинство из них оказались гражданами Вьетнама. Власти сообщали, что, если до холодов всех мигрантов не удастся отправить на родину, их могут разместить в детских летних лагерях. В итоге в конце августа большинство нелегалов улетели домой, оставшихся отправили в центр на Дмитровском шоссе, а лагерь в Гольяново закрыли.

София Сарджвеладзе