Доходы города от продажи патентов мигрантам выросли в 4 раза – Собянин

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Доходы бюджета города от продажи патентов мигрантам выросли в четыре раза. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства.

По словам главы департамента экономической политики Максима Решетникова, на 1 июля выдано 300 тысяч патентов, передает корреспондент m24.ru.

В процедуру оформления патента входить дактилоскопия, постановка на налоговый учет, получение медицинской справки. После этого в течение 10 дней работника информируют о готовности патента по SMS.

Для получения патента мигранты обязаны пройти медицинский осмотр, приобрести полис обязательного медицинского страхования, сдать экзамен на владение русским языком, знание истории и основ законодательства России.

Теперь бюджет ежемесячно получает от продажи патентов в четыре раза больше средств, чем годом ранее. Для сравнение, в июле 2015 года было получено 1,2 миллиарда рублей, за этот же период год назад – 300 миллионов рублей.

В чем заключаются новые требования к трудовым мигрантам в России

Напомним, с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, дающие регионам полномочия регулировать трудовую миграцию. Теперь Москва может устанавливать стоимость патентов на право работы для мигрантов, организовывать выдачу патентов, проводить экзамены на знание русского языка и так далее.

По мнению авторов закона, новая стоимость патента позволит приблизить налоговую нагрузку на иностранцев к нагрузке на россиян, а также выровнять конкурентоспособность на рынке труда. Кроме того, новая система увеличит поступления в городской бюджет примерно на 12 миллиардов рублей.

Патенты должны полностью заменить систему квот для мигрантов. Новая стоимость патента в Москве составляет 4 тысячи рублей.