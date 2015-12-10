570 млн рублей заплатили компании в бюджет Москвы за серые зарплаты

Фото:Тасс/Владимир Астапкович

В 2015 году компании, выплачивающие работникам серые зарплаты, отчислили в столичный бюджет 570 млн рублей. Об этом сообщил в интервью m24.ru руководитель УФНС России по Москве Марина Третьякова. По сравнению с прошлым годом выявлено на 48% больше компаний, при этом денег собрали больше на 103%.

"В итоге за 9 месяцев текущего года на заседаниях комиссии по легализации налоговой базы в инспекциях заслушано почти 7 000 дел организаций, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Бюджету это дополнительно принесло 570 млн рублей − на 103% больше, чем за 9 месяцев прошлого года", − рассказала Третьякова.

По данным Росстата на 1 января 2015 года, в столице зарегистрировано 1,23 млн организаций. Таким образом серые зарплаты выявлены в 0,56% компаний.

По словам главы УФНС, ведомство ведет постоянную работу в отношении недобросовестных организаций, пытающихся уйти от налогообложения путем выплаты серой зарплаты.

"Инспекции проводят анализ показателей, содержащихся в справках о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ для поиска организаций, выплачивающих низкую заработную плату. Регулярно производится обмен информацией между налоговыми органами, органами Пенсионного фонда России, инспекциями труда города Москвы. Инспекции постоянно мониторят поступления налога от этих организаций", − отметила глава ведомства.

Кроме того, на заседаниях комиссии по легализации налоговой базы организациям предлагается повысить заработную плату работникам и представить подтверждающие документы.

"Сотрудники сами соглашаются на зарплаты в "конверте", думая, что не проиграют от этого, − отметила Третьякова. − На деле работодатель, выдавая зарплату или ее часть в конверте, без отражения в бухгалтерском учете и, соответственно, без уплаты налогов и отчислений в фонд социальной защиты, "крадет" значительную часть пенсии работников. В итоге в проигрыше оказываются и работник, и государство".



