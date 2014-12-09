Свыше 300 человек получили помощь в центре трудоустройства врачей

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За восемь дней работы в центр трудоустройства обратились 320 медработников, все они получили квалифицированную помощь, сообщил M24.ru директор центра "Содействие" Константин Царанов.

"В среднем ежедневно в центр приходит около 40 медицинских работников, которым нужна помощь в поиске работы, на "горячую линию" ежедневно поступает более 120 звонков", – добавил он.

Царанов рассказал, что больше половины (55%) медработников, которые обратились в центр, – врачи, а около трети – медицинские сестры. Все остальные - это младший медицинский персонал и другие категории работников. "Более 70 медиков записались на повышение квалификации, профессиональную переподготовку и обучение в ординатуре", – добавил Царанов.

Как уточнил директор центра, на данный момент наиболее востребованные и дефицитные специальности в Москве – это врачи общей практики, участковые терапевты и педиатры. Медработникам предложили вакансии как в медицинских учреждениях Москвы, так и в других регионах. Врачи смогут сделать выбор в пользу государственной или частной клиники. Переподготовка на дефицитные медицинские специальности оплачивается стипендией 30 тысяч в месяц. Весь перечень вакансий медработники могут посмотреть на сайте центра "Содействие".

По словам Царанова, в центре "Содействие" уже оказали более 700 услуг медработникам.

Напомним, Центр содействия трудоустройству медиков открылся в Москве 1 декабря.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о профессиональной переподготовке и обучении медработников. На период обучения утверждена ежемесячная выплата (стипендия) в размере 30 тысяч рублей. В зависимости от квалификации подготовка займет от нескольких месяцев до трех лет.

27 ноября мэр Москвы также подписал постановление о компенсационных выплатах врачам, попавшим под сокращение. Медработники получат компенсации из городского бюджета в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Младшему медицинскому персоналу выплатят по 200 тысяч рублей, среднему – по 300 тысяч, врачам – по 500 тысяч рублей. Деньги получат те, кого уволили в связи с сокращением в период с 1 июля этого года по 31 декабря 2015 года.