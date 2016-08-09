Почти 10 тыс человек нашли работу в июле через службу занятости

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Почти десять тысяч человек устроились в июле на работу через службу занятости Москвы, сообщает пресс-служба Роструда.

За помощью в поиске работы в июле в службу занятости обратились более 12 тысяч человек.

По состоянию на 1 августа на учете состоят почти 30 тысяч соискателей. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,6 процента.

С начала года столичная служба занятости населения помогла устроиться на работу более 80 тысячам горожан. Всего за помощью в поиске работы в службу занятости с января обратилось более 109 тысяч москвичей.

Особой популярностью у безработных горожан пользуются вакансии водителей, менеджеров, инженеров, экономистов и бухгалтеров.

Работодатели, в свою очередь, чаще ищут представителей рабочих профессий и низкоквалифицированный персонал. Наибольшим спросом пользуются вакансии каменщиков, плотников, штукатуров, маляров, менеджеров, охранников, уборщиков и дворников. Также сохраняется спрос на военнослужащих по контракту.

Число официально безработных москвичей на конец июня составило 43,7 тысячи человек. По данным Мосгорстата, не имели занятий и активно искали работу 56,4 тысячи человек. Из них 43,7 тысячи человек признали безработными официально.

По сравнению с июнем прошлого года число ищущих работу увеличилось на 13,4 процента, а число официально зарегистрированных безработных – на 25,9 процента.

Число зарегистрированных безработных в России составляет около 965 тысяч человек. Об этом ранее сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ. По методологии Международной организации труда, количество безработных в России составляет 4,3 миллиона человек или 5,6 процента экономически активного населения, что существенно ниже показателей 2008–2009 годов, когда уровень безработицы достигал 8,3 процента.