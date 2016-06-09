40% молодых россиян хотят работать в госорганах

Фото: YAY/ТАСС

Почти 40 процентов молодых россиян хотят работать на государственной службе. При этом 65 процентов респондентов считают, что в госучреждение трудно устроиться без связей. К такому выводу в ходе опроса пришли специалисты портала Career.ru.

Руководитель портала Career.ru Ирина Светицкая рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", с чем связан этот тренд.

"Сейчас молодые люди хотят работать в органах власти – федеральных, региональных и муниципальных учреждениях. Этот тренд связан с тем, что они хотят стабильности. В последнее время экономическая ситуация не всегда оправдывает ожидания особенно молодых соискателей. Работать в органах власти сейчас модно и престижно", – пояснила она.

Эксперт также отметила, что около 20 процентов московских топовых и экономических вузов, как правило, предпочитают собственный бизнес.

Добавим, согласно опросу, 12 процентов молодых россиян хотят заниматься собственным бизнесом, а 36 процентов отдают предпочтение коммерческим организациям. Внештатной работой собираются заниматься только 8 процентов, а посвятить себя науке – всего 3 процента.

