Москвичи высказались за проведение тренингов-собеседований на ярмарках вакансий

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Участники проекта "Активный гражданин" проголосовали за мероприятия, которые необходимо проводить во время ярмарок вакансий. Большинство из них высказались за проведение тренингов-собеседований, сообщает пресс-служба проекта.

По мнению 27,21 процента голосовавших, соискателей там научат грамотно представлять себя и общаться с потенциальным работодателем. Причем активнее всего за такую форму собеседований голосовали участники старше 35 лет.

18,45 процента респондентов выбрали проведение встреч с известными бизнесменами и персонами, где те могли бы делиться с соискателями полезными советами и своим личным опытом.

Творческие мастер-классы привлекли 17,66 процента москвичей. Еще 17,06 процента проголосовали за собеседование в виде деловых игр.

Более двух тысяч участников голосования представили свои идеи. Самым популярным оказалось предложение проводить мастер-классы и консультации по составлению резюме.