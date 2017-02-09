Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля 2017, 20:12

Экономика

Москвичи высказались за проведение тренингов-собеседований на ярмарках вакансий

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Участники проекта "Активный гражданин" проголосовали за мероприятия, которые необходимо проводить во время ярмарок вакансий. Большинство из них высказались за проведение тренингов-собеседований, сообщает пресс-служба проекта.

По мнению 27,21 процента голосовавших, соискателей там научат грамотно представлять себя и общаться с потенциальным работодателем. Причем активнее всего за такую форму собеседований голосовали участники старше 35 лет.

18,45 процента респондентов выбрали проведение встреч с известными бизнесменами и персонами, где те могли бы делиться с соискателями полезными советами и своим личным опытом.

Творческие мастер-классы привлекли 17,66 процента москвичей. Еще 17,06 процента проголосовали за собеседование в виде деловых игр.

Более двух тысяч участников голосования представили свои идеи. Самым популярным оказалось предложение проводить мастер-классы и консультации по составлению резюме.

Центр занятости молодежи открылся в городе весной прошлого года. Обратиться туда могут горожане в возрасте от 14 до 30 лет.

Там можно получить полную информацию о рынке труда в городе и актуальных вакансиях, а также воспользоваться советами по профессиональной ориентации.

В Центре регулярно проводятся тренинги и ярмарки вакансий, работают коворкинг и воркаут-зона

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
работа голосования Активный гражданин ярмарки вакансий

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика