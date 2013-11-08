Казаки проверят 30 рынков и торговых центров в Москве

Фото:ИТАР-ТАСС

В Юго-Восточном округе для проверки рынков и ТЦ будет создана комиссия, состоящая из чиновников, полиции и казаков, сообщил М24.ru префект ЮВАО Владимир Зотов. Префект уже встретился с директорами 30 крупнейших рынков и торговых центров в округе и поручил им навести порядок на своей территории.

"Когда рынками занялся департамент торговли и услуг, мы немного самоустранились. Мэр Москвы это увидел и серьезно нас поправил, мы поняли, что многое упускаем. Я собрал директоров рынка и поставил им задачу ― за две недели навести порядок, выдал перечень работ. Инспектировать рынки и ТЦ будет специальная комиссия, в которую войдут главы управ, депутаты Мосгордумы, общественные организации, сотрудники полиции и казаки в качестве дружинников", ― пояснил Зотов. По его словам, проверки будут только визуальными ― члены комиссии будут делать фотографии и видео посещений торговых площадей.

Что касается казаков, они, по словам Зотова, будут инспектировать рынки как дружинники, совместно с сотрудниками полиции. "Казаки слишком ретивые, мы их иногда останавливаем, но там, куда казаки приходят, нелегальная торговля исчезает", ― отметил префект.Однако он отказался сообщить, на какие торговые объекты инспекторы с казаками придут в первую очередь. "Мы не будем проверять документы, по закону такие проверки могут проводиться только раз в три года. Мы проследим, как соблюдается внешний вид торгового комплекса, где находится товар, организованы ли проходы, благоустроена территория, покрашены заборы, нет ли нелегальной торговли. Также будем уделять много внимания жалобам жителей", ― подчеркнул префект. По его словам, по серьезным жалобам прокуратура разрешит комиссии провести внеплановые проверки, чтобы привлечь к ответственности руководителей торговых объектов.

И.о. атамана районного казачьего общества "Юго-Восток" Игорь Сокуренко рассказал M24.ru, что пока казаки принимают участие только в рейдах, выявляющих нелегальных мигрантов возле метро, на рынки они придут впервые. "Нам уже сказали, чтобы мы готовили дружины, которые будут оказывать помощь как представители общественности, для оцепления одного рынка будет выходить 5 - 10 казаков. Казаки выступят в качестве свидетелей, понятых. Самостоятельно патрулировать рынки мы не имеем права", ― отметил Сокуренко. По его словам, все казаки, прежде чем выйти в рейд, проходят инструктаж в отделе полиции и записываются в ведомость на посту. "В казачьем обществе ЮВАО около 1 тысячи человек, и большинство принимает активное участие в общественной жизни, мы заинтересованы, чтобы преступности было меньше", ― подчеркнул и.о. атамана.

Представители торговых центров сообщили М24.ru, что остерегаться им нечего. "Я была на встрече с префектом, мы и сейчас все время следим за порядком, это наша ежедневная работа, ничего особенного делать не собираемся", ― сказала заместитель гендиректора ТД "Дубровка" Назифат Гаджимагамедова. Такого же мнения придерживается и ТЦ "Векас" на Рязанском проспекте. "Мы следим за порядком, за благоустройством, из дополнительных мер ― будем скоро красить забор и ремонтировать асфальт", ― сказала администратор Василиса Митякова.

"Работа чиновников, в том числе, префектур, с обществом и бизнесом должна вестись каждый день, рейды дают лишь краткосрочный эффект", ― считает председатель московского отделения "ОПОРЫ России" Александр Жарков.

Напомним, на юго-востоке столицы сейчас находятся крупнейшие рынки - "Садовод", торгово-ярмарочный комплекс "Москва", Лефортовский и Люблинский рынки. Рынок "Выхино" в августе был закрыт по требованию Роспотребнадзора. На его месте появится ТПУ. На месте пока еще работающего "Садовода" хотят построить цивилизованный торговый комплекс. В том числе будет построено специальное здание для Птичьего рынка, дизайн которого москвичи смогут выбрать сами на сайте департамента торговли.

Отметим, что в последнее время полиция активно проверяет рынки, ТСЖ и квартиры в поисках нелегальных мигрантов и их работодателей. Проверки начались после событий на Матвеевском рынке, где уроженец Дагестана ранил полицейского на глазах у его коллег. Количество проверок увеличилось после беспорядков и закрытия овощной базы в районе Бирюлево Западное, после которых Сергей Собянин уволил префекта ЮАО Георгия Смолеевского и главу управы района Бирюлево Западное Виктора Легавина. По итогам проверки торгового комплекса "Садовод" префекту Юго-Восточного округа Владимиру Зотову был объявлен выговор.

Марина Курганская