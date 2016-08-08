Чем Центр занятости молодежи помог молодым специалистам за 100 дней

Фото: ТАСС/Юлия Пахомова

9 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" пройдет пресс-конференция по теме – "Где и как заработать молодежи. 100 дней работы Центра занятости молодежи".

На мероприятии расскажут о результатах работы Центра занятости молодежи, который открылся в мае этого года. О том, как сотрудники помогают молодым специалистам в трудоустройстве, и как проходит профориентации школьников расскажут:



заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Андрей Бесштанько;

директор Центра занятости молодежи города Москвы Роман Шкут.

Вы сможете посмотреть пресс-конференцию в записи. Видеоверсия будет выложена на нашем сайте.