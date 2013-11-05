Фрилансерам и сезонным рабочим предложат платить налоги

Фрилансеров и сезонных работников заставят платить налоги

Минэкономразвития разработало порядок предоставления патентов для самозанятых граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Это, например, няни, водители-частники, дизайнеры, репетиторы и сетевые продавцы косметики. Им предложат купить патент на работу по облегченной схеме и за небольшие деньги.

Предполагается, что, купив патент за одну тысячу рублей в месяц, находящиеся сегодня вне официального рынка труда фрилансеры и сезонные рабочие смогут легализоваться. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал адвокат, специалист по трудовым отношениям Аркадий Анишин. Отмечается, что для покупки патента им не нужно получать статус ИП.

Напомним, с этого года в России для 47 видов деятельности индивидуальных предпринимателей работает система патентного налогообложения. До этого ИП могли платить налоги в рамках "упрощенки", единого налога на вмененный доход или общей системы налогообложения.

Удобство патента состоит в том, что, купив его, никаких других налогов больше платить не надо, как и предоставлять декларации. Аналогичный механизм планируется ввести и для фрилансеров.