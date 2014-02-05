Почта России повысит зарплату сотрудникам на 15 процентов

Фото: russianpost.ru/

Почта России начала второй этап повышения заработной платы сотрудникам в регионах страны. В среднем зарплату хотят повысить на 15 процентов.

"Повышение заработной платы коснется 323 тысяч сотрудников", - отметили в пресс-службе столичного фелиала ФГУП "Почта России".

Отметим, что первый этап повышения доходов сотрудников почтовых отделений прошел в 17 филиалах, где наблюдался наиболее существенный разрыв между доходами почтовиков и средней зарплатой на рынке труда.

В 2014 году предприятие планирует направить на повышение зарплат работников около 11 миллиардов рублей. Необходимые средства предприятие должно заработать за счет роста производительности труда, повышения эффективности почтового бизнеса, а также развития ряда новых бизнес-направлений в рамках коммерческой деятельности.