В префектуре ВАО опровергли информацию о забастовке дворников

Фото: ИТАР-ТАСС

В префектуре Восточного административного округа опровергли информацию о забастовке 30 дворников из Таджикистана, которые якобы отказывались убирать снег на 16-й Парковой улице из-за полугодовой задержки зарплаты.

При этом власти не отрицают, что проблемы со своевременной оплатой труда дворников действительно есть, но они будут решены в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

"Уже подтвердилась задолженность по заработной плате за октябрь. Обеспокоенные дворники работают в частной компании "РЭУ-18" района Восточное Измайлово, к которой имеются налоговые претензии. Счета этой компании арестованы, все выплаты, которые поступают на ее счет, изымаются налоговой службой, как возмещение долга", - рассказал пресс-секретарь префектуры Андрей Иванов.

В префектуре добавили, что сейчас решается вопрос замены этой управляющей компании. Дворники, получающие зарплату не в полном объеме. В ближайшее время будут трудоустроены в филиал ГКУ департамента ЖКХ и благоустройства.