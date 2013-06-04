Молодежный день занятости проходит в Москве

В столице проходит молодежный день занятости

Во Дворце культуры Московского государственного университета путей сообщения 4 июня проходит молодежный день занятости. Выпускники штурмуют ярмарки вакансий, а работодатели тщательно отбирают кандидатов для приема в компанию.

В акции принимают участие 125 работодателей столицы, предлагающих более 200 тысяч вакансий. Кроме того, здесь можно получить консультации по вопросам трудоустройства, социальной и материальной помощи при безработице, профориентационному и психологическому тестированию, трудовому законодательству.

Посетители могут принять участие в мастер-классах о том, как найти работу, проходить собеседования и добиться карьерного роста. Организаторы ярмарки утверждают, что по опыту прошлых, лет 70 процентов пришедших к ним находят подходящую вакансию.

Напомним, Московский молодежный день занятости проводится в столице ежегодно, он направлен на оказание помощи молодежи в трудоустройстве, формирование и развитие рынка труда, привлечение молодежи в реальные сектора экономики города и повышение кадрового потенциала организаций Москвы.