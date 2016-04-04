Столичные власти трудоустроят наркозависимых после реабилитации

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В этом году город выдаст более 300 сертификатов на бесплатную реабилитацию после лечения от наркомании. По завершению курса гражданам будут помогать с трудоустройством. Об этом mos.ru сообщили в департаменте соцзащиты.

"В договорах впервые будет включен пункт постреабилитации граждан в части сопровождения и мониторинга граждан, прошедших полный курс реабилитации", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В частности, специалисты будут помогать в трудоустройстве, проводить профориентационное тестирование, тренинги (как пройти собеседование, как научиться общаться, как найти свое место в жизни).

Ранее сообщалось, что планируется создать мобильное приложение для людей, у которых были химические зависимости, и алкозависимых.

Программа поможет людям, которые проходят реабилитацию. С его помощью можно будет узнать об анонимных собраниях, получить советы врачей и послушать онлайн специальное радио.

Напомним, в этом году в столице появится скорая наркологическая помощь. С февраля уже начали работать три выездные бригады.