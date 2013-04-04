Форма поиска по сайту

04 апреля 2013, 12:18

Врачи, учителя и ученые не попали в средний класс

Врачи, учителя и ученые остаются за пределами среднего класса. В основном, этот сектор экономики увеличивается за счет служащих властных структур - чиновников и силовиков, сообщили в Независимом институте социальной политики.

Как передает телеканал "Москва 24", аналитики выяснили, что сейчас к среднему классу относится почти 20 процентов семей. По сравнению с прошлыми годами, цифра растет, но за счет сотрудников госаппарата. В средний класс попадают по двум критериям - это уровень доходов и уровень образования. Экономисты говорят, что если в Европе это взаимосвязано, то в России такой тенденции не наблюдается.

