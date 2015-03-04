Форма поиска по сайту

04 марта 2015, 13:28

Экономика

Власти хотят продлить действие миграционных патентов старого образца

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

ФМС планирует продлить действие патентов для мигрантов, выданных в прошлом году, сообщила журналистам начальник УФМС по Москве Ольга Кириллова.

"Мы хотим, чтобы по патентам, которые выданы в прошлом году, можно было и дальше вести трудовую деятельность", – приводит слова Кирилловой корреспондент M24.ru. Она отметила, что в ближайшее время этот вопрос рассмотрят в Госдуме.

Напомним, первые патенты нового образца мигрантам начали выдавать мигрантам 27 января. Чтобы получить документ, иностранным гражданам придется сдавать экзамены по русскому языку, истории и российскому законодательству.

"Безопасный город". Миграционный контроль

Ответить надо будет минимум на 10 вопросов из 20. Кроме того, необходимо пройти медкомиссию. Всю процедуру можно пройти в одном месте – в миграционном центре в деревне Сахарово. Здесь будут принимать до 2 тысяч человек в день. На оформление патента потребуется 10 дней.

Ранее сообщалось, что с 2015 года документ стоит 4 тысячи рублей. Мигранты в основном заняты в ЖКХ, торговле и строительстве. Анализ зарплат в этих сферах показал, что средний легальный доход иностранных рабочих составляет около 43 тысяч рублей. На эту сумму опирались при расчете стоимости патента.

Отметим, что мигрантам будут рассылать SMS с напоминанием продлить патент на работу. По данным ФМС, если иностранец не оплатит патент в течение одного дня после окончания предыдущего, он обязан покинуть Россию.

В пресс-службе московского УФМС пояснили, что сейчас патент можно оплатить за месяц, три месяца или на год. В тот момент, когда документ выдается, в нем ставят только одну дату выдачи, дальше срок действия патента зависит от его оплаты, так называемого авансового платежа.

Продлевать патент можно в любом банке. Когда пройдет год, мигранту необходимо прийти в многофункциональный центр в Сахарово или в подразделения ФМС, чтобы сообщить о продлении патента и снова собрать весь пакет документов, необходимый для его выдачи. В том числе снова придется сдавать тест по русскому языку.

