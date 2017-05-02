Мадуро объявил о созыве учредительного собрания в Венесуэле

Фото: ТАСС/Imago/Joaquin Hernandez

Национальное учредительное собрание созывается в Венесуэле. Соответствующий указ накануне подписал глава государства Николас Мадуро, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Мадуро объяснил свое решение тем, что в парламенте страны должны быть представители рабочего класса, а не элит. По его словам, в собрание войдут крестьяне, рабочие, студенты, также будет обеспечен гендерный баланс.

Всего в новом органе будут трудиться 500 граждан страны, избранных прямым голосованием. Предполагается, что учредительное собрание будет участвовать в реформе конституции Венесуэлы.

К таким шагам венесуэльские власти пошли после продолжительных антиправительственных выступлений, во время которых погибли 29 человек. Решение Мадуро вызвало резкую критику оппозиции.

Обострение политического кризиса в Венесуэле началось после того, как Верховный суд позволил президенту Мадуро принимать решения в обход парламента.