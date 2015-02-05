На "Электрозаводской" задержали 150 человек, прыгавших с платформы на пути

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На станции "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги задержали 150 человек, прыгавших с платформы на пути, сообщает пресс-служба компании.

Железнодорожники проводили рейд в четверг, 5 февраля, с 7.30 до 9.30. Некоторых нарушителей привлекли к административной ответственности.

Отметим, в октябре прошлого года депутаты Госдумы предложили увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неустановленных местах в 50 раз.

В настоящее время штраф за данное нарушение составляет 100 рублей. В случае принятия законопроекта он возрастет до 5 тысяч рублей.