В парке "Сокольники" откроют птичью столовую

Фото предоставлено организаторами

5 декабря в парке "Сокольники" появится столовая для птиц: на территории развесят несколько десятков кормушек.

Принять участие в добром деле, организованном телеканалом "Живая Планета", может каждый, кто заранее подготовит удобный дом для пернатых.

Гости вместе с ведущими канала разместят 30 кормушек в зоне, которую посоветовали орнитологи – на Песочной аллее.

Организаторы мероприятия просят уделить внимание тому, каким должен быть птичий дом: не стоит использовать пластиковые бутылки с вырезанным окошком – об острые края птицы ранят лапки. Не нужно оставлять внутри ягоды: они испортятся, а птица может погибнуть. Идеальная кормушка собрана из деревянных досок с бортиками и покатой крышей.