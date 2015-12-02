Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря 2015, 15:11

Экология

В парке "Сокольники" откроют птичью столовую

Фото предоставлено организаторами

5 декабря в парке "Сокольники" появится столовая для птиц: на территории развесят несколько десятков кормушек.

Принять участие в добром деле, организованном телеканалом "Живая Планета", может каждый, кто заранее подготовит удобный дом для пернатых.

Гости вместе с ведущими канала разместят 30 кормушек в зоне, которую посоветовали орнитологи – на Песочной аллее.

Организаторы мероприятия просят уделить внимание тому, каким должен быть птичий дом: не стоит использовать пластиковые бутылки с вырезанным окошком – об острые края птицы ранят лапки. Не нужно оставлять внутри ягоды: они испортятся, а птица может погибнуть. Идеальная кормушка собрана из деревянных досок с бортиками и покатой крышей.

Место: парк "Сокольники", Песочная аллея, 7а.

Время: 5 декабря, 11:00

птицы парк Сокольники свежий воздух время с детьми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика