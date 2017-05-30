"Москва онлайн" покажет конные соревнования на фестивале "Времена и эпохи"

В музее-заповеднике "Коломенское" начнется противостояние Руси и Орды в рамках фестиваля "Времена и эпохи", который будет проходить в столице с 1 по 12 июня. Гостей ждут реконструкции событий от поражения разрозненных русских дружин на Калке до побед объединенных княжеств. В программе мероприятий запланированы дефиле в исторических костюмах, рыцарские бои, мастер-классы кузнецов и ювелиров и многое другое. Читатели сетевого издания m24.ru смогут увидеть трансляцию конных соревнований 3 июня. На поле битвы во всей красе выйдут войны Руси и Орды. Они будут скакать галопом и показывать трюки, а также продемонстрируют свои навыки владения копьем.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 3 июня в 15:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.