В Подмосковье обнаружили 40 тонн зараженных фруктов и овощей из Польши

В Подмосковье обнаружили около 40 тонн зараженных вредными веществами фруктов и овощей из Польши, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

На 81 километре трассы М5 "Урал" в двух грузовиках были обнаружены 33 тонны свежих яблок, 3,8 тонны груши и почти 2 тонны капусты, запрещенные к ввозу в Россию.

Продукты направили для лабораторной экспертизы и в результате нашли в них карантинные вредные организмы – в фруктах восточную плодожорку и в пекинской капусте западный калифорнийский цветочный трипс.

Цветочный трипс и Восточная плодожорка Несмотря на свое название, цветочный трипс опасен не только для декоративных растений, но и для овощей. Жучок в Россию попал только в начале 90-х годов прошлого века. Трипс не только питается листьями и цветками растений, но и переносит опасные вирусы, такие как бронзовость томата. Восточная плодожорка повреждает почти все плодовые породы, но предпочитает персик, айву и грушу. Является объектом внешнего и внутреннего карантина.



Ранее M24.ru сообщало, что более 2 тысяч тонн некачественных овощей, фруктов и ягод было выявлено осенью в Московской области. На одном из рынков пытались продать радиоактивные ягоды из Белоруссии. Также обнаружили арбузы и дыни с высоким содержанием нитритов.

Кроме того, в июле этого года на московских рынках обнаружили радиоактивную чернику. Эксперты ветеринарно-санитарной службы изъяли у продавцов из Брянска почти 300 килограммов черники. Наличие радиоактивных веществ в ягоде значительно превышало норму.