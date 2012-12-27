Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря 2012, 12:36

Авто

АвтоВАЗ отзывает 45 тысяч машин модели "Лада Гранта"

АвтоВАЗ отзывает 45 тысяч машин модели "Лада Гранта"

Компания "АвтоВАЗ" отзывает для бесплатного сервисного обслуживания почти 45,4 тысяч автомобилей.

Инженеры компании проверят автомобили, которые были выпущены в период с 27 мая по 30 сентября этого года.

Выяснилось, что в комплектациях "Стандарт" (модель 21906) и "Норма" (модели 21900, 21902, 21901) может выйти из строя блок управления системой надувных подушек безопасности.

Владельцы автомобилей получат официальные извещения с предложением пройти бесплатное техническое обслуживание. Также покупатели могут посетить сервисные центры LADA самостоятельно.

В апреле "АвтоВАЗ" уже проводил сервисную кампанию Лада Гранта из-за возможных проблем с топливной системой.

проверки подушки безопасности пдд авто
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика