АвтоВАЗ отзывает 45 тысяч машин модели "Лада Гранта"

Компания "АвтоВАЗ" отзывает для бесплатного сервисного обслуживания почти 45,4 тысяч автомобилей.

Инженеры компании проверят автомобили, которые были выпущены в период с 27 мая по 30 сентября этого года.

Выяснилось, что в комплектациях "Стандарт" (модель 21906) и "Норма" (модели 21900, 21902, 21901) может выйти из строя блок управления системой надувных подушек безопасности.

Владельцы автомобилей получат официальные извещения с предложением пройти бесплатное техническое обслуживание. Также покупатели могут посетить сервисные центры LADA самостоятельно.

В апреле "АвтоВАЗ" уже проводил сервисную кампанию Лада Гранта из-за возможных проблем с топливной системой.