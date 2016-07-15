Историю машины на "Автокоде" можно будет посмотреть без регистрации

Фото: avtokod.mos.ru

Проверка истории машины на портале "Автокод" будет доступна без регистрации, сообщает mos.ru. Сейчас для этого нужна регистрация на сайте городских госуслуг.

Посетителям будет доступна информация о марке автомобиля, модели, годе выпуска, мощности и объеме двигателя, о количестве ДТП. В базе хранятся данные и о том, находится ли машина в розыске.

В департаменте информационных технологий считают, что нововведение поможет привлечь на сервис новых пользователей, снизив входной барьер.

Также до конца года на сайте появится еще одна опция для незарегистрированных пользователей: по серии и номеру паспорта авто можно будет посмотреть, какие ограничения наложены на автомобиль.

Например, если владелец машины не выплачивает алименты или должен заплатить за ЖКУ, при этом есть судебное решение о взыскании долга, то продать авто он не сможет. Еще запрет может наложить таможня, если авто привезли из-за границы и неправильно оформили.

Еще "Автокод" сможет рассылать уведомления о том, что истекает срок действия диагностической карты и пора проходить техосмотр. В планах у департамента информационных технологий – создать личный кабинет пользователя "Автокода", где будет отображаться лента событий.