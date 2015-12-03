Ространснадзор не нашел существенных нарушений в работе "Когалымавиа"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Ространснадзор не обнаружил существенных нарушений в деятельности авиакомпании "Когалымавиа", самолет которой потерпел крушение на территории Синайского полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя службы Владимира Чертока.

По его словам, во время проверки обнаружили нарушения, которые не влияют на безопасность полетов.

"Если это нарушение какое-то существенное, то это может привести к отзыву сертификата компании. Таких нарушений не обнаружено. Есть нарушения процедурные – нет документов каких-то, кто- то недоучен. Они будут устраняться в соответствии с актом. Сейчас пока только акт", – пояснил Черток.

Руководитель Ространснадзора добавил, что речи об отзыве сертификата эксплуатанта у "Когалымавиа" пока не идет. По заключению акта проверки инспекторы проведут расследование и определят ответственных.

Как отметил Владимир Черток, в Ространснадзоре понимают, что на борту Airbus А321 находилось взрывное устройство. "Заключительный вывод будет делаться комиссией по расследованию катастрофы, которая возглавляется властями Египта, а Россия является одним из членов этой комиссии", – сказал он.

Сотрудники Ространснадзора начали проводить проверку воздушных судов "Когалымавиа" в начале ноября. В парке перевозчика после катастрофы находится 8 лайнеров, большинство из них относятся к семейству А320.

Компанию также проверял Роструд. Его специалисты выяснили, что перевозчик задерживал зарплату своим сотрудникам на два месяца.

Напомним, 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

По словам главы ФСБ Александра Бортникова, на борту сработало самодельное взрывное устройство мощностью до килограмма в тротиловом эквиваленте.

ФСБ объявила награду в 50 миллионов долларов за сведения о террористах, причастных к взрыву на борту российского самолета.

Авиасообщение России с Египтом временно приостановлено. Росавиация разрабатывает комплекс мер безопасности, направленных на предотвращение актов незаконного вмешательства в деятельность авиакомпаний и аэропортов как внутри страны, так и за ее пределами.